В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На некоторых площадках их численность достигла пиковых значений



В Баргузинском заповеднике в Бурятии выполнен зимний учёт мышевидных.



- Мышевидные грызуны являются основной пищей многих хищных животных, в том числе и для баргузинского соболя. Поэтому мониторинг мышевидных очень важен для понимания состояния его кормовой базы, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В текущем году учёты выполнялись с конца февраля по начало марта на шести постоянных пробных площадках в долине реки Давша.



- В течение учёта в мышеловки попадались красная и красно-серая полевка, а также бурозубки, видовую принадлежность которых ещё предстоит определить по собранным материалам, - сообщили представители заповедника.



По результатам мониторинга специалисты выявили, что общая численность мышевидных в данный момент находится на уровне выше среднемноголетнего показателя, а на некоторых площадках численность достигла пиковых значений. «Это говорит о том, что наш ценный пушной зверёк – баргузинский соболь – был сыт этой зимой и хорошо встречает наступающую весну», - заключили в «Заповедном Подлеморье».

