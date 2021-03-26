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В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные

В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На некоторых площадках их численность достигла пиковых значений

В Баргузинском заповеднике в Бурятии выполнен зимний учёт мышевидных.

- Мышевидные грызуны являются основной пищей многих хищных животных, в том числе и для баргузинского соболя. Поэтому мониторинг мышевидных очень важен для понимания состояния его кормовой базы, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

В текущем году учёты выполнялись с конца февраля по начало марта на шести постоянных пробных площадках в долине реки Давша.

- В течение учёта в мышеловки попадались красная и красно-серая полевка, а также бурозубки, видовую принадлежность которых ещё предстоит определить по собранным материалам, - сообщили представители заповедника.

По результатам мониторинга специалисты выявили, что общая численность мышевидных в данный момент находится на уровне выше среднемноголетнего показателя, а на некоторых площадках численность достигла пиковых значений. «Это говорит о том, что наш ценный пушной зверёк – баргузинский соболь – был сыт этой зимой и хорошо встречает наступающую весну», - заключили в «Заповедном Подлеморье».
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