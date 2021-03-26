Жителей Бурятии просят признаться в любви к планете

Что нужно для участия в акции?





1. 27 марта в 20:30 по местному времени на 60 минут выключить свет и электроприборы, присоединившись к всемирному «Часу Земли», после чего опубликовать в социальных сетях промо-видео (https://goo-gl.su/Eq1lu1J) о нашей планете с хештегами #откройся #квестдругаяпланета.рф.







2. Создать видео «Признание в любви к планете» длительностью не более 1 минуты и опубликовать его в социальных сетях с хештегами #влюбленные впланету #квестдругаяпланета.рф.





3. Провести интервью со своими близкими об экологических проблемах планеты и доступных каждому способах сохранить Землю для себя и будущих поколений. Поделиться результатами беседы можно в формате видео длительностью до 3 минут или в формате поста с фотографиями и описанием разговора.





4. Обрадовать организаторов своими успехами, заполнив небольшую анкету (https://goo-gl.su/m2Q7pkC) до 9 апреля.







В рамках акции «Час Земли» и квеста «Другая планета» стартует экологический триатлон для школьников и студентов. Выполняя задания триатлона, участники проявят глубину своих чувств к планете и публично поделятся результатами, чтобы внести вклад в открытость экологической информации - тему «Часа Земли» 2021 года. Самые искренние и креативные #влюбленныевпланету получат призы, сообщает Движение ЭКА.Жюри триатлона оценит каждое выполненное задание по 10-балльной шкале, уделяя особое внимание креативности, содержательности, выразительности и искренности творческих работ. Лидеры по числу набранных баллов в общем зачете выиграют призы, а все, кто поделится видеороликами или фотографиями, будут отмечены именными дипломами.- Экологический триатлон — прекрасная возможность выразить любовь к нашему общему дому, а еще - открыто обсудить, что мы в нем успели «поломать» и что способен сделать каждый из нас, чтобы сохранить пригодные для жизни природные условия. Выполняя задания триатлона, участники смогут проявить свои творческие способности и просто душевно провести время: в уютной атмосфере спокойного вечера без гаджетов или искреннего разговора с близкими на кухне, — рассказывает Наталья Чудовская, координатор квеста «Другая планета».Ежегодная экологическая акция Час Земли организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 27 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.Тема акции Час Земли 2021 — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся. В рамках кампании WWF России предлагает россиянам поддержать обращения к правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение доступа к информации о состоянии окружающей среды. Также в рамках акции WWF России, как и где получать экологическую информацию и как граждане могут способствовать экологической открытости.