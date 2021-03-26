В Бурятии «Новые люди» выбрали лучшие идеи



В Бурятии подвели итоги масштабного проекта партии «Новые люди» под названием «Марафон идей». По условиям, любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось просто заполнить заявку на сайте проекта. Победитель или победители получат до 300 тысяч на реализацию своей задумки. Плюс ко всему, лучшие идеи со всей страны войдут в программу партии.



Чтобы вы оценили размах конкурса, приведём некоторые цифры. Сбор идей проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок. И рекордное число заявок поступило из Москвы и Московской области 2189. Из Бурятии же поступило 160 идей, в финал прошло десять самых лучших.



Накануне, 25 марта, в Улан-Удэ прошла презентация лучших идей жителей республики. Идеи были самые разные – от бесплатного доступа к Wi-Fi на остановках общественного транспорта до проведения крупных и полезных мероприятий. Что интересно: было озвучено много проектов с экологической тематикой.



- Очень необычно, очень своеобразно. Идеи интересные: из социальной сферы, благоустройства, экологии. Это всё чувствуется, что волнует людей по-настоящему, поэтому здорово, когда это действительно волнует и по-живому. Опять же экология – это, наверное, тема, которая актуальна здесь, очень остро стоит для людей. И непосредственно в республике достаточно хороший результат – вот эти 160 идей, заявок. Если бы хотя бы половина этих идей, которые вот здесь собраны, будут реализованы, мне кажется: для республики будет большой успех. В Бурятии есть региональное отделение партии, есть уже достаточно большое количество активистов, сторонников партии, экспертов, которые собраны в профильные комитеты по разным направлениям. И в рамках каждого направления будут курироваться эти идеи, продвигаться, реализовываться, - поделился Дмитрий Львов, координатор региональных отделений партии «Новые люди» в Сибири и на Дальнем Востоке.



В жюри конкурса в Бурятии вошли местные эксперты, которые ранее реализовывали свои проекты, и у которых есть большой опыт. «Мы их специально приглашали, потому что они знают специфику региона, знают основные проблемы. Чингис Болотов, например, занимается экологией достаточно большое количество лет. Это все люди известные в своих направлениях», - отметил Дмитрий Львов.



При выборе победителей учитывались два главных критерия. «Первое – результативность проекта, второе – его реализуемость. Два таких основных критерия, чтобы это были не заоблачные идеи, не фэнтези, а конкретная польза для людей в ближайшие сроки», - объяснил он.























Победители



В конце мероприятия жюри объявило двух победителей «Марафона идей». Яна Петровская выиграла 100 тысяч, а Ольга Архипова – 200 тысяч. У Яны – проект по преображению серых улиц в посёлке Заиграево с помощью ярких и позитивных граффити.



- Мы проведём конкурс среди школьников, воспитанников детских домов. Народным голосованием будут выбраны лучшие работы, и художники вместе с детьми будут наносить рисунки на водокачку, то есть на стену. Водокачка стоит почти в центре Заиграево, высота её 12 метров, а площадь для создания арт-объекта 120 квадратных метров. Администрация Заиграевского района сказала, что даст своё согласие и поддержку на косметический ремонт, чтобы подготовить объект к этому проекту. У нас ещё в планах – если хватит денег, оформить столбы электросетей современными рисунками, сделать улицы ярче, - рассказала Яна Петровская, председатель ТОС Заиграевского района.



Арт-объекты появятся уже к лету.















- Такие отходы, как пищевые, трава, листва, ветка, щепки, занимают 40% на полигонах, и там они возгораются, выделяют метан и загрязняют потенциальное вторсырьё. А вне свалок – это ценнейший ресурс для быстрого озеленения, восстановления почвы, получения экологически чистых продуктов, а также удержания парниковых газов. Я на своём участке принимаю органику и тестирую разные способы переработки, это вермикомпостеры, альпийские горки, лабиринты, органические гряды и террасы. Так как они эстетичные, экологичные, антивандальные, простые, их можно разместить на любой территории, где есть земля, это парки, скверы, частные придомовые территории – таким образом перерабатывать отходы, не вывозя их, что экономически выгодно. А там, где нет возможности их разместить, есть вариант вывоза отходов в ближайшие хозяйства – например, ко мне, - подробно поведала Ольга Архипова, экоактивистка.



На выигранные деньги она планирует приобрести вермикомпостеры (20 штук, разных видов), лабиринт в парке, измельчитель веток и т.д.



- Моя задача – показать эффективность и простоту переработки органики, и дальше люди подхватят эту идею. Через пять месяцев проект выйдет на самоокупаемость, будет развиваться и масштабироваться, - уточнила она.











Также на мероприятии рассказали о самой партии «Новые люди», сравнительно недавно появившейся на территории России. Их отделения открыты по всей стране, ведётся активная работа.



- Большое количество активистов, желающих участвовать в работе, делах партии, большое количество сторонников, которые поддерживают идею обновления во всех её смыслах, улучшения жизни людей. Поэтому, я думаю, в этом году достаточно много чего получится, удастся сформировать большую фракцию в Госдуме, победить на выборах. И дальше на местах, в Заксобраниях продвинуть большое количество депутатов. Как вы знаете, в 2020 году во всех регионах, где мы выдвинулись, у нас прошли наши депутаты - мы победили везде, где нас допустили до выборов. Я думаю, что назрел вот этот запрос на обновление. И я думаю, что у нас всё получится, - отметил Дмитрий Львов, координатор региональных отделений партии «Новые люди» в Сибири и на Дальнем Востоке.



Что касается целей партии в республике, то это улучшение жизни людей, решение их насущных проблем.



- Например, в Заиграевском районе у людей нет воды, и наша тоже задача в том числе привлечь туда внимание, к этой проблеме. Решение таких насущных проблем по улучшению жизни людей – это то, что мы делаем в республике и в принципе везде. Вторая большая задача. Мы сегодня видим, что в стране малое количество каких-то бы ни было лифтов, в том числе социальных. Если человек хочет кем-то стать, то у него раньше, казалось, есть возможность создать свой бизнес, но там тоже есть ряд ограничений. Сегодня есть один лифт социальный – это социальные сети. Люди, которые хотят быстро вырасти, они вырастают как блогеры. Мы хотим предоставить ещё один социальный лифт, который называется политика. То есть создать платформу, доступную для многих людей: сделать платформу по доступной политической деятельности, - заключил Дмитрий Львов.



Справка:



Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.



В сентябре 2020 года Новые люди выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).



Также кандидаты от Новых людей приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара они набрали 4,97 % голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.







У второй победительницы не менее классный проект. Её идея – превращать органические отходы на городских территориях в сады.