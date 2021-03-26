В Бурятии рассказали, что нельзя дарить ламам и буддистам

Настоятель дацана рассказал, какие подарки приведут к накоплению негативной кармы, а какие принесут добродетель



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает увлекательно рассказывать доступным языком об основах буддизма. На этот раз речь зашла о подарках по-буддийски. Еши Намжил лама пояснил, какие какие подарки лучше дарить ламе, практикующим и верующим, а какие – не следует.



Существуют пять видов даров, которые делать ни в коем случае нельзя. Это любое оружие: огнестрельное, холодное и т.д.



- Цель оружия – убивать, а буддисту нельзя убивать. К тому же, оружие одним своим присутствием побуждает к насилию, агрессии, гневу. Поэтому у практикующих бодхичиту не может быть какого-либо оружия. А совершая подарок оружием, мы закладываем причину проявления насилия, получается, что мы как будто желаем ему гнева, агрессии, - поясняет Еши Намжил лама.



Второй вид подарков, которые преподносить буддистам нельзя, это любые яды. Третье – алкоголь, наркотики. Четвёртое – табачные изделия. Пятый вид лама назвал просто как «тело».



- Нельзя дарить то, что порождает или способствует появлению гнева, похоти и прочих греховных чувств. Также не следует принимать такие дары, - пояснил настоятель Курумканского дацана.



Он пояснил, что дары бывают мирские и духовные. Мирские могут быть пяти видов: для глаз, ушей, носа, языка и кожи-тела. Например, цветы. Это очень красивый объект для глаз, говорит Еши Намжил лама. Также хороши подарки, приятные для слуха речи, например, музыка. Благовония, духи и прочие приятные запахи – приятные подарки для носа. Вкусные еда, напитки – приятные подарки для языка. Одежда, ткани и прочее – для тела, кожи, осязания.



- Сюда же можно будет отнести и мирские знания, навыки, информацию и т.д. К духовным дарам относятся те, которые приближают Просветление, очищают карму, способствуют зарождению прекрасных чувств. По большому счёту все мирские подарки в той или иной степени стимулируют какую-нибудь привязанность. Разница между мирскими и духовными дарами заключена в перспективе. Например, подаренная конфета будет напоминанием, знаком внимания и послужит удовольствием для вкусовых рецепторов языка в течение нескольких минут, часов. Подаренный велосипед прослужит несколько лет. Духовный подарок в виде книги содержит информацию по очищению кармы, буддийским практикам, ведущим к Просветлению. Узнав такую информацию, человек что-то привнесёт в свою жизнь, тем самым «заработает» для следующего рождения много полезного. Или, слушая молитву, красивую музыку, которая породила в душе много прекрасных чувств, приблизит Просветление. Даже мгновение пережитого эстетического экстаза (такое состояние сознания, в котором человек испытывает возвышенное чувство, но при этом нет мыслей, суждений, оценок и т.д.) способно сбросить негативную карму, накопленную многими годами. А передача мантр, учений, наставлений просто бесценна, - говорит Еши Намжил лама.



Он заключил, что самый лучший подарок – это книга, знания.



- Распространение полезной информации тоже большая добродетель. Печатная продукция – это надолго, это памятно. На флешке, на любом цифровом носителе информация может неожиданно пропасть, а на бумажном носителе сохранится. Надо чаще дарить книги, особенно детям. Приучать себя, детей к чтению. Прочитанная и сердцем пережитая информация останется в памяти навсегда и даже может «перейти» в следующую жизнь. Большинство фильмов, прочих представлений шоу-бизнеса имеют развлекательный характер, они усиливают, увеличивают эгоистическое, потребительское отношение к жизни. Поэтому в них нет духовной пользы. Мирские подарки с годами забываются, да и польза от них минимальна. Если дарить, то надо такое, которое будет служить как можно дольше, которое поможет человеку стать добрее, созидательнее. Прочитанные книги остаются в памяти. Они зарождают много позитивных чувств, подают положительные примеры, - объясняет настоятель Курумканского дацана.









