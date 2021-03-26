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Библиотека в Бурятии не разместила вакансии для инвалидов

Библиотека в Бурятии не разместила вакансии для инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Кяхтинского района проверила соблюдение законодательства в деятельности муниципального бюджетного учреждения «

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинской централизованной библиотечной сети нарушали закон о социальной защите инвалидов.

Министерством социальной защиты населения республики муниципальному учреждению установлена квота для трудоустройства инвалидов в количестве одного человека. В нарушение закона учреждением сведения о наличии вакантных должностей, созданных для трудоустройства инвалидов, в центр занятости населения района не представлены.

В отношении должностного лица учреждения возбуждено административное дело за непредставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф.

Кроме того, директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сведения о наличии вакантных должностей для трудоустройства инвалидов направлены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


прокуратура
 
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