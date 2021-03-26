Женщину оштрафовали на 80 тысяч рублей
В Улан-Удэ суд рассмотрел дело юрисконсульта одного из хозяйствующих субъектов республики. Она обвинялась в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Установлено, что в июне 2020 года, являясь юрисконсультом общества с ограниченной ответственностью, женщина для получения положительного судебного решения по гражданскому делу, используя рабочий компьютер, изменила данные в служебных документах. Для придания подлинности заверила их печатями, сфальсифицировала подпись директора. На основании поддельных документов с ответчика взысканы дополнительные деньги в пользу ООО.
- В связи с тем, что ходе в предварительного следствия женщина в содеянном раскаялась, вину признала, а общество отказалось от исковых требований, Советским районным судом Улан-Удэ ходатайство следователя удовлетворено, уголовное дело прекращено, гражданке назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Постановление суда вступило в законную силу.
В Улан-Удэ юрист подделала документы по делу
Общество, Фото:
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