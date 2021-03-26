В Иркутской области убийца двух человек предстанет перед судом

Соучастник преступлений признан невменяемым



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: п.п. «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».



По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в дачном посёлке Падунского района города Братска избил знакомого, нанеся ему множественные удары палкой по различным частям тела. На следующий день обвиняемый вместе со своим приятелем избили 44-летнего мужчину, после чего испугавшись, убили потерпевшего, спрятав тело в подвале дома.



По горячим следам подозреваемые в преступлениях были задержаны сотрудниками полиции.



Уголовное дело в отношении 32-летнего обвиняемого направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.



Второй соучастник преступлений - 30-летний мужчина по результатам экспертизы признан невменяемым. В связи с чем прокуратурой области утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера за совершение общественно-опасных деяний, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

