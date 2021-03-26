Соучастник преступлений признан невменяемым
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: п.п. «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в дачном посёлке Падунского района города Братска избил знакомого, нанеся ему множественные удары палкой по различным частям тела. На следующий день обвиняемый вместе со своим приятелем избили 44-летнего мужчину, после чего испугавшись, убили потерпевшего, спрятав тело в подвале дома.
По горячим следам подозреваемые в преступлениях были задержаны сотрудниками полиции.
Уголовное дело в отношении 32-летнего обвиняемого направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
Второй соучастник преступлений - 30-летний мужчина по результатам экспертизы признан невменяемым. В связи с чем прокуратурой области утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера за совершение общественно-опасных деяний, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области убийца двух человек предстанет перед судом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
Настоятель дацана рассказал, какие подарки приведут к накоплению негативной кармы, а какие принесут добродетель
Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по ММА
В дело вмешалась прокуратура
Женщину оштрафовали на 80 тысяч рублей
Соучастник преступлений признан невменяемым
Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон
Должностным лицам грозит административная ответственность
В республике сегодня снежно и ветрено
Турнир состоится в начале апреля
Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
Заявки на конкурс уже принимаются
Команда-победитель выловила более полутора килограммов рыбы
Для школьников провели познавательное занятие
Принять участие может любой желающий