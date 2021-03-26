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Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии

Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон

Прокурор Кабанского района принял участие в собрании жителей села Закалтус. На собрании присутствовали представители администраций района и поселения, органов социальной защиты населения, центральной районной больницы, противопожарной службы. Мероприятие проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В преддверии пожароопасного сезона, выступая перед сельчанами, прокурор района основное внимание уделил разъяснению правил пожарной безопасности в лесах. Главе сельского поселения «Кабанское» прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона в указанной сфере.

- В целях профилактики преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий до жителей села доведены основные схемы хищения денежных средств с использованием сети Интернет и телефонных мошенничеств. Представитель надзорного ведомства призвал граждан проявлять бдительность, не поддаваться на уловки злоумышленников, чтобы не стать жертвой мошенников, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По окончании собрания прокурор района провёл личный приём граждан.
прокуратура
 
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