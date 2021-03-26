Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон
Прокурор Кабанского района принял участие в собрании жителей села Закалтус. На собрании присутствовали представители администраций района и поселения, органов социальной защиты населения, центральной районной больницы, противопожарной службы. Мероприятие проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
В преддверии пожароопасного сезона, выступая перед сельчанами, прокурор района основное внимание уделил разъяснению правил пожарной безопасности в лесах. Главе сельского поселения «Кабанское» прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона в указанной сфере.
- В целях профилактики преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий до жителей села доведены основные схемы хищения денежных средств с использованием сети Интернет и телефонных мошенничеств. Представитель надзорного ведомства призвал граждан проявлять бдительность, не поддаваться на уловки злоумышленников, чтобы не стать жертвой мошенников, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По окончании собрания прокурор района провёл личный приём граждан.
Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
Настоятель дацана рассказал, какие подарки приведут к накоплению негативной кармы, а какие принесут добродетель
Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по ММА
В дело вмешалась прокуратура
Женщину оштрафовали на 80 тысяч рублей
Соучастник преступлений признан невменяемым
Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон
Должностным лицам грозит административная ответственность
В республике сегодня снежно и ветрено
Турнир состоится в начале апреля
Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
Заявки на конкурс уже принимаются
Команда-победитель выловила более полутора килограммов рыбы
Для школьников провели познавательное занятие
Принять участие может любой желающий