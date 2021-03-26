Прокурор участвовал в сходе жителей села в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Отдельно обсудили грядущий пожароопасный сезон



Прокурор Кабанского района принял участие в собрании жителей села Закалтус. На собрании присутствовали представители администраций района и поселения, органов социальной защиты населения, центральной районной больницы, противопожарной службы. Мероприятие проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



В преддверии пожароопасного сезона, выступая перед сельчанами, прокурор района основное внимание уделил разъяснению правил пожарной безопасности в лесах. Главе сельского поселения «Кабанское» прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона в указанной сфере.



- В целях профилактики преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий до жителей села доведены основные схемы хищения денежных средств с использованием сети Интернет и телефонных мошенничеств. Представитель надзорного ведомства призвал граждан проявлять бдительность, не поддаваться на уловки злоумышленников, чтобы не стать жертвой мошенников, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По окончании собрания прокурор района провёл личный приём граждан.

