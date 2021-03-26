Должностным лицам грозит административная ответственность
Госинспекторы управления Россельхознадзора участвовали в проверках, проводимых прокуратурой Кабанского района Бурятии. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения правил закупки и хранения круп в образовательных учреждениях Кабанского района.
В детском саду «Алёнушка» посёлка Селенгинск хранилось 111 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, 3 кг крупы без маркировки, 20 кг с истекшим сроком годности.
В детсаду «Рябинушка», также находящегося в Селенгинске, обнаружено 8 кг крупы с истекшим сроком.
В Селенгинской гимназии находилось 75 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность; 81 кг крупы без маркировочных ярлыков.
- Выявлены нарушения п.2 ст. 3, п.1 ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевой продукции», за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.7.18 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Кабанского района. Должностные лица образовательных учреждений будут привлечены к административной ответственности.
В детсадах и гимназии в Бурятии нашли крупу без документов
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