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В детсадах и гимназии в Бурятии нашли крупу без документов

В детсадах и гимназии в Бурятии нашли крупу без документов
Общество,  Фото:Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Должностным лицам грозит административная ответственность

Госинспекторы управления Россельхознадзора участвовали в проверках, проводимых прокуратурой Кабанского района Бурятии. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения правил закупки и хранения круп в образовательных учреждениях Кабанского района.

В детском саду «Алёнушка» посёлка Селенгинск хранилось 111 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, 3 кг крупы без маркировки, 20 кг с истекшим сроком годности.

В детсаду «Рябинушка», также находящегося в Селенгинске, обнаружено 8 кг крупы с истекшим сроком.

В Селенгинской гимназии находилось 75 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность; 81 кг крупы без маркировочных ярлыков.

- Выявлены нарушения п.2 ст. 3, п.1 ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевой продукции», за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.7.18 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Кабанского района. Должностные лица образовательных учреждений будут привлечены к административной ответственности.
Россельхознадзор
 
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