На тренировку вышли более 400 военных
Проверка военнослужащих полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) состоялась в Бурятии. Военнослужащие совершили марш в назначенный район специализированного полигона «Онохой», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие определили степень условного заражения объектов и местности, отобрали пробы воды, воздуха и почв для проведения исследований.
После специалисты подразделений РХБ защиты развернули и подготовили к работе специальные машины. Затем провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.
К тренировке привлекалось более 400 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц специальной и автомобильной техники.
Практические занятия проводились в рамках полевого выхода специалистов РХБ защиты, который стартовал в начале марта.
В Бурятии состоялась проверка полка РХБ защиты
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике начался окружной этап конкурса
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами
Осуждённые сами составили сценарий для постановки
На невесте было традиционное белое платье
Бюст Улан-Удэ подарят представители Агинского округа
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Температура опустится на 8-10 градусов
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей