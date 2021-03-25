В Бурятии состоялась проверка полка РХБ защиты

На тренировку вышли более 400 военных



Проверка военнослужащих полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) состоялась в Бурятии. Военнослужащие совершили марш в назначенный район специализированного полигона «Онохой», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе тактико-специальных занятий военнослужащие определили степень условного заражения объектов и местности, отобрали пробы воды, воздуха и почв для проведения исследований.



После специалисты подразделений РХБ защиты развернули и подготовили к работе специальные машины. Затем провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.



К тренировке привлекалось более 400 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц специальной и автомобильной техники.



Практические занятия проводились в рамках полевого выхода специалистов РХБ защиты, который стартовал в начале марта.

