От COVID-19 с начала пандемии в регионе скончались 793 человека
За последние сутки выявлено 56 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Количество инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 40 771 человек.
За последние сутки 68 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39192 человека.
Болезнь унесла жизни 793 забайкальца. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у одного человека.
В моногоспиталях региона 58 человек находятся в тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается снижение роста заболеваемости. Ежесуточный прирост уменьшается, за последние сутки выявили 55 больных коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 725.
Ещё 68 забайкальцев заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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