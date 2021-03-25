Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности

- Это тот ресурс, который позволит нам сделать самое близкое к людям, самое доступное звено, там, где человек первый контакт имеет с врачом, с системой здравоохранения, более качественным, более доступным. Я надаюсь, что это послужит тому, что наши люди будут меньше болеть, а если уж заболели, то поскорее выздоравливали, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.











Далее состоялось награждение медсестёр, медбратьев, фельдшеров, водителей и врачей. Медикам и работникам системы здравоохранения были вручены нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», медали «По зову долга и сердца», «За заслуги перед республикой Бурятия», «За заслуги перед здравоохранением республики Бурятия» I степени, почётные звания «Заслуженный врач республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения республики Бурятия», патриаршую благодарность Улан-Удэнской и Бурятской епархии, почётные грамоты и благодарственные письма.









