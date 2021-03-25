 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности

Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами

Сегодня, 25 марта, в Улан-Удэ состоялась совместная коллегия министерства здравоохранения Бурятии, управления Роспотребнадзора, ТФОМС и Росздравнадзора. Заседание прошло в театре оперы и балета. С приветственным словом выступил глава республики Алексей Цыденов. Он рассказал, что, несмотря на прошлый коронавирусный год, в Бурятии было построено 35 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре амбулатории и закуплено 37 мобильных комплексов. Также продолжается реконструкция онкологического диспансера и строится центр ядерной медицины. Кроме этого, глава сообщил о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году Бурятия получила 600 миллионов рублей, всего же на республику выделено более трёх миллиардов рублей.

- Это тот ресурс, который позволит нам сделать самое близкое к людям, самое доступное звено, там, где человек первый контакт имеет с врачом, с системой здравоохранения, более качественным, более доступным. Я надаюсь, что это послужит тому, что наши люди будут меньше болеть, а если уж заболели, то поскорее выздоравливали, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Далее с отчётом об итогах деятельности министерства здравоохранения Бурятии за 2020 год выступила министр Евгения Лудупова. Она заявила, что самый главный итог ушедшего года в том, что система здравоохранения республики выстояла в период двух коронавирусных волн.

- Тот год показал единение всего нашего общества. Мы получили более 250 миллионов спонсорской помощи, средства индивидуальной защиты. Эти положительно события поспособствовали тому, что темпы распространения коронавируса в нашей республике снижаются, - рассказала министр.

Также Евгения Лудупова отметила, что в 2020 году Бурятия сохранила показатели общей смертности.

- 11,8 на тысячу населения показатель смертности. И он в числе трёх регионов, которые смогли не допустить роста, - уточнила она.

Более подробный отчёт об итогах деятельности министерства здравоохранения Бурятии за 2020 год Евгения Лудупова уже озвучивала ранее.

Далее состоялось награждение медсестёр, медбратьев, фельдшеров, водителей и врачей. Медикам и работникам системы здравоохранения были вручены нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», медали «По зову долга и сердца», «За заслуги перед республикой Бурятия», «За заслуги перед здравоохранением республики Бурятия» I степени, почётные звания «Заслуженный врач республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения республики Бурятия», патриаршую благодарность Улан-Удэнской и Бурятской епархии, почётные грамоты и благодарственные письма.



Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» была удостоена фельдшер-лаборант Зоригма Арсаланова из Окинской центральной районной больницы. В этой больнице женщина проработала 37 лет. Она рассказывает, что в пик пандемии было физически и морально тяжело, но совместными усилиями медикам удалось погасить болезнь в районе. Сейчас в Оке нет больных коронавирусом.

- Эмоций очень много, взрыв эмоций, очень радостно. Мне очень приятно, что я заслужила эту награду за 37 лет своей работы на одном и том же месте, - рассказала «Байкал-Daily» Зоригма Арсаланова.

Всего из рук главы Бурятии свои награды получили 71 человек.

- Друзья, хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам душевной стойкости, чтобы вы не выгорали, чтобы вы сохраняли то человеческое отношение, пусть к большому потоку пациентов, пусть пациенты разные, но они к вам идут, как за последней помощью. Держитесь, как бы не было тяжело, - подытожил глава Бурятии Алексей Цыденов.
минздрав минздрав РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня
В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня
Общество, 25.03.2021
В республике начался окружной этап конкурса
Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности
Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности
Общество, 25.03.2021
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами
В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
Общество, 25.03.2021
Осуждённые сами составили сценарий для постановки
В Улан-Удэ осуждённая вышла замуж в колонии
В Улан-Удэ осуждённая вышла замуж в колонии
Общество, 25.03.2021
На невесте было традиционное белое платье
В Улан-Удэ установят бронзовый бюст лекаря Петр Бадмаева
В Улан-Удэ установят бронзовый бюст лекаря Петр Бадмаева
Общество, 25.03.2021
Бюст Улан-Удэ подарят представители Агинского округа
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
Общество, 25.03.2021
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
Общество, 25.03.2021
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество, 25.03.2021
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Общество, 25.03.2021
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Бурятию ждёт резкое похолодание
Бурятию ждёт резкое похолодание
Общество, 25.03.2021
Температура опустится на 8-10 градусов
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
Общество, 25.03.2021
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
Общество, 25.03.2021
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
Общество, 25.03.2021
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах  
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Общество, 25.03.2021
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
Общество, 25.03.2021
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^