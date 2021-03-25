Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности

Сегодня, 25 марта, в Улан-Удэ состоялась совместная коллегия министерства здравоохранения Бурятии, управления Роспотребнадзора, ТФОМС и Росздравнадзора. Заседание прошло в театре оперы и балета. С приветственным словом выступил глава республики Алексей Цыденов. Он рассказал, что, несмотря на прошлый коронавирусный год, в Бурятии было построено 35 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре амбулатории и закуплено 37 мобильных комплексов. Также продолжается реконструкция онкологического диспансера и строится центр ядерной медицины. Кроме этого, глава сообщил о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году Бурятия получила 600 миллионов рублей, всего же на республику выделено более трёх миллиардов рублей.
- Это тот ресурс, который позволит нам сделать самое близкое к людям, самое доступное звено, там, где человек первый контакт имеет с врачом, с системой здравоохранения, более качественным, более доступным. Я надаюсь, что это послужит тому, что наши люди будут меньше болеть, а если уж заболели, то поскорее выздоравливали, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Далее с отчётом об итогах деятельности министерства здравоохранения Бурятии за 2020 год выступила министр Евгения Лудупова. Она заявила, что самый главный итог ушедшего года в том, что система здравоохранения республики выстояла в период двух коронавирусных волн.
- Тот год показал единение всего нашего общества. Мы получили более 250 миллионов спонсорской помощи, средства индивидуальной защиты. Эти положительно события поспособствовали тому, что темпы распространения коронавируса в нашей республике снижаются, - рассказала министр.
Также Евгения Лудупова отметила, что в 2020 году Бурятия сохранила показатели общей смертности.
- 11,8 на тысячу населения показатель смертности. И он в числе трёх регионов, которые смогли не допустить роста, - уточнила она.
Более подробный отчёт об итогах деятельности министерства здравоохранения Бурятии за 2020 год Евгения Лудупова уже озвучивала ранее.
Далее состоялось награждение медсестёр, медбратьев, фельдшеров, водителей и врачей. Медикам и работникам системы здравоохранения были вручены нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», медали «По зову долга и сердца», «За заслуги перед республикой Бурятия», «За заслуги перед здравоохранением республики Бурятия» I степени, почётные звания «Заслуженный врач республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения республики Бурятия», патриаршую благодарность Улан-Удэнской и Бурятской епархии, почётные грамоты и благодарственные письма.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» была удостоена фельдшер-лаборант Зоригма Арсаланова из Окинской центральной районной больницы. В этой больнице женщина проработала 37 лет. Она рассказывает, что в пик пандемии было физически и морально тяжело, но совместными усилиями медикам удалось погасить болезнь в районе. Сейчас в Оке нет больных коронавирусом.
- Эмоций очень много, взрыв эмоций, очень радостно. Мне очень приятно, что я заслужила эту награду за 37 лет своей работы на одном и том же месте, - рассказала «Байкал-Daily» Зоригма Арсаланова.
Всего из рук главы Бурятии свои награды получили 71 человек.
- Друзья, хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам душевной стойкости, чтобы вы не выгорали, чтобы вы сохраняли то человеческое отношение, пусть к большому потоку пациентов, пусть пациенты разные, но они к вам идут, как за последней помощью. Держитесь, как бы не было тяжело, - подытожил глава Бурятии Алексей Цыденов.