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В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»

В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сами составили сценарий для постановки

В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания сыграли постановку «Суд совести над Раскольниковым» по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».

Осуждённые сами составили сценарий для постановки, вставили ремарки - размышления о виновности или невиновности Родиона Раскольникова. На суде совести, осуждённые попытались разобраться, какой посыл хотел донести Фёдор Михайлович до читателя.

Главные вопросы произведения, ответы на которые попытались найти ответы осуждённые «что делать?» и «кто виноват?».

2021 год проходит под эгидой празднования 200-летия со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Эта дата отмечается 11 ноября.



СИЗО осужденные
 
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