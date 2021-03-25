Осуждённые сами составили сценарий для постановки
В СИЗО-1 в Улан-Удэ осуждённые отряда хозяйственного обслуживания сыграли постановку «Суд совести над Раскольниковым» по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».
Осуждённые сами составили сценарий для постановки, вставили ремарки - размышления о виновности или невиновности Родиона Раскольникова. На суде совести, осуждённые попытались разобраться, какой посыл хотел донести Фёдор Михайлович до читателя.
Главные вопросы произведения, ответы на которые попытались найти ответы осуждённые «что делать?» и «кто виноват?».
2021 год проходит под эгидой празднования 200-летия со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Эта дата отмечается 11 ноября.
В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике начался окружной этап конкурса
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами
Осуждённые сами составили сценарий для постановки
На невесте было традиционное белое платье
Бюст Улан-Удэ подарят представители Агинского округа
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Температура опустится на 8-10 градусов
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей