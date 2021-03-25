В Улан-Удэ установят бронзовый бюст лекаря Петр Бадмаева

Участок, где предлагают установит бюст, находится в республиканской собственности, и для его использования потребуется разрешение минимущества Бурятии.







В Улан-Удэ на территории Центра восточной медицины планируют установить бюст врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву. Он первым перевёл на русский язык трактат «Чжуд-Ши».Скульптор Балжир Цыжипов, автор работы, поддерживает предложение о выборе места, сообщили в пресс-службе мэрии.- Территория Центра восточной медицины как раз впишется в историю деятельности Петра Бадмаева. Он был лекарем тибетской медицины, и тематика Центра восточной медицины подходит. Это самое подходящее место, - считает Бальжир Цыжипов.Бюст был изготовлен уже по готовому эскизу – годом ранее подобный постамент установили в посёлке Агинское. Сам бюст отлит из бронзы и имеет высоту около метра. По словам скульптора, остались последние штрихи.- Основной акцент был сделан на портретном сходстве. Мы готовили эскиз на основе подборки фотографий Петра Александровича Бадмаева, он даже изображен в пальто с фотографий. На постамент мы также изготовили декоративные пояса с орнаментом лотоса – это важный символ, связанный и с буддизмом, и с медициной, - отмечает скульптор.Бюст будет передан в дар городу от земляков Петра Бадмаева из Агинского Бурятского округа.Идею размещения бюста на территории Центра восточной медицины поддержал и председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев.- Бюст на этом месте гармонично впишется в сложившийся архитектурный ансамбль застройки и визуально объединит рассредоточенные на территории объекты Центра, - говорит Михаил Мясищев.