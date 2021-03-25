 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО

В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
Общество, 
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет

В Иркутской области в марте 86-летняя Евдокия Маковецкая сдала нормативы на золотой значок ГТО в возрастной категории старше 70 лет для женщин. Среди испытаний: смешанное передвижение или скандинавская ходьба, сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула, поднимание туловища из положения лёжа на спине, с которыми она успешно справилась.

Евдокия Александровна прослужила в органах внутренних дел на транспорте более 25 лет. Активная жизненная позиция – одна из самых ярких черт характера Евдокии Александровны. Она всегда старается быть в эпицентре всех событий, называет себя «сумасшедшей общественницей», состоит в двух клубах по интересам, является заместителем председателя клуба «Золотая осень», где проводит время за занятиями физкультурой, общением и другим отдыхом. Евдокия Александровна по своей натуре человек творческий и очень любит театр, поэтому по возможности посещает все спектакли.

После выхода на пенсию в звании майора милиции Евдокия Александровна продолжила свою деятельность в ветеранской организации. Евдокия Александровна стояла у истоков создания межрегиональной общественной организации ветеранов Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и уже более 20 лет является активным её членом. За участие в патриотическом воспитании молодых сотрудников награждена орденом Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации «За заслуги», сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
ГТО транспортная полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
Общество, 25.03.2021
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
Общество, 25.03.2021
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество, 25.03.2021
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Общество, 25.03.2021
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Бурятию ждёт резкое похолодание
Бурятию ждёт резкое похолодание
Общество, 25.03.2021
Температура опустится на 8-10 градусов
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
Общество, 25.03.2021
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
Общество, 25.03.2021
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
Общество, 25.03.2021
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах  
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Общество, 25.03.2021
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
Общество, 25.03.2021
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей
Забайкалка получила реальный срок за алименты
Забайкалка получила реальный срок за алименты
Общество, 25.03.2021
Задолженность составила 400 тысяч рублей
Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
Общество, 25.03.2021
В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов
Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Общество, 25.03.2021
Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе
Пять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в олимпийскую сборную
Пять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в олимпийскую сборную
Общество, 25.03.2021
Спортсмены Иркутской области претендуют на Игры в Токио
Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками
Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками
Общество, 25.03.2021
Для Адисы Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, ищут волонтёров за границей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^