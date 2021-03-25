В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО

Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет



В Иркутской области в марте 86-летняя Евдокия Маковецкая сдала нормативы на золотой значок ГТО в возрастной категории старше 70 лет для женщин. Среди испытаний: смешанное передвижение или скандинавская ходьба, сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула, поднимание туловища из положения лёжа на спине, с которыми она успешно справилась.



Евдокия Александровна прослужила в органах внутренних дел на транспорте более 25 лет. Активная жизненная позиция – одна из самых ярких черт характера Евдокии Александровны. Она всегда старается быть в эпицентре всех событий, называет себя «сумасшедшей общественницей», состоит в двух клубах по интересам, является заместителем председателя клуба «Золотая осень», где проводит время за занятиями физкультурой, общением и другим отдыхом. Евдокия Александровна по своей натуре человек творческий и очень любит театр, поэтому по возможности посещает все спектакли.



После выхода на пенсию в звании майора милиции Евдокия Александровна продолжила свою деятельность в ветеранской организации. Евдокия Александровна стояла у истоков создания межрегиональной общественной организации ветеранов Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и уже более 20 лет является активным её членом. За участие в патриотическом воспитании молодых сотрудников награждена орденом Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации «За заслуги», сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

