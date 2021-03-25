В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии

Местом «пожара» стал конференц-зал, расположенный на пятом этаже Национального банка республики. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.





В ходе учений все службы сработали оперативно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.















В Улан-Удэ накануне прошли крупные пожарно-тактические учения МЧС.На момент прибытия первых пожарных расчётов самостоятельно покинули свои рабочие места 102 сотрудника банка. Однако в ходе проверки здания выяснилось, что два человека на первом и пятом этажах не могут выйти из кабинетов из-за едкого дыма. Для их эвакуации был задействован автоколенчатый подъёмник и звено газозащитной службы. После спасения «пострадавших» передали сотрудникам центра медицины катастроф.