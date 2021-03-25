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В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии

В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже

В Улан-Удэ накануне прошли крупные пожарно-тактические учения МЧС.

Местом «пожара» стал конференц-зал, расположенный на пятом этаже Национального банка республики. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.


На момент прибытия первых пожарных расчётов самостоятельно покинули свои рабочие места 102 сотрудника банка. Однако в ходе проверки здания выяснилось, что два человека на первом и пятом этажах не могут выйти из кабинетов из-за едкого дыма. Для их эвакуации был задействован автоколенчатый подъёмник и звено газозащитной службы. После спасения «пострадавших» передали сотрудникам центра медицины катастроф.

В ходе учений все службы сработали оперативно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



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