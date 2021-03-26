В республике сегодня снежно и ветрено
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта ночью на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, днём по северу и в Окинском районе местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +8,+13, местами по югу до +18, по северу и Прибайкалью +1,+6.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +11,+13.
В Бурятии испортится погода
Общество, Фото:
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