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В Бурятии испортится погода

В Бурятии испортится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике сегодня снежно и ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта ночью на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, днём по северу и в Окинском районе местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +8,+13, местами по югу до +18, по северу и Прибайкалью +1,+6.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +11,+13.
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