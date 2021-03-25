Турнир состоится в начале апреля
Юная шахматистка из Агинского Бурятского округа Яна Жапова примет участие в международном онлайн-турнире «Nizami Ganjavi-880», который пройдёт в городе Баку (Азербайджан) в составе юношеской сборной команды России девушек до 13 лет.
- Соревнования будут посвящены 880-летию со дня рождения великого персидского поэта Низами́ Гянджеви́. Турнир состоится 2-4 апреля. 21 марта Яне пришло официальное приглашение от тренера сборной России Якова Геллера, - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского бурятского округа Булат Бальжинимаев.
Также он добавил, что сейчас Яна принимает участие в 18 сессии Гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе. Сессия проводится с 22 по 29 марта в городе Барнауле Алтайского края.
После сессии с 30 по 31 марта Яна примет участие в открытом первенстве Новосибирской области по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет.
Абу́ Муха́ммед Илья́с ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами́ Гянджеви́ – классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнёсший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Юная шахматистка из Забайкалья выступит на соревнованиях в Баку
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