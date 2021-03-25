В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе



Автоинспекторы совместно с отрядом юных инспекторов движения провели акцию «Весна без ДТП» на федеральной автодороге Р-258 Байкал. Таким образом они привлекали внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.



Юные инспектора совместно с автоинспекторами вручили водителям памятки и листовки по безопасности дорожного движения и призывали быть крайне внимательными и осмотрительными, напоминая, что взаимное и вежливое отношение участников дорожного движения друг к другу и неукоснительное соблюдение правил безопасности помогут сократить количество происшествии и жертв на автодорогах.



Все водители одобрительно отнеслись к проведению акции, пообещав детям соблюдать правила дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

