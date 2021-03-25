Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
Автоинспекторы совместно с отрядом юных инспекторов движения провели акцию «Весна без ДТП» на федеральной автодороге Р-258 Байкал. Таким образом они привлекали внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Юные инспектора совместно с автоинспекторами вручили водителям памятки и листовки по безопасности дорожного движения и призывали быть крайне внимательными и осмотрительными, напоминая, что взаимное и вежливое отношение участников дорожного движения друг к другу и неукоснительное соблюдение правил безопасности помогут сократить количество происшествии и жертв на автодорогах.
Все водители одобрительно отнеслись к проведению акции, пообещав детям соблюдать правила дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе
Заявки на конкурс уже принимаются
Команда-победитель выловила более полутора килограммов рыбы
Для школьников провели познавательное занятие
Принять участие может любой желающий
В республике начался окружной этап конкурса
На тренировку вышли более 400 военных
От COVID-19 с начала пандемии в регионе скончались 793 человека
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами
Осуждённые сами составили сценарий для постановки
На невесте было традиционное белое платье
Бюст Улан-Удэ подарят представители Агинского округа
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»