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В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»

В Бурятии дети провели акцию «Весна без ДТП»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Профилактическое мероприятие прошло в Тарбагатайском районе

Автоинспекторы совместно с отрядом юных инспекторов движения провели акцию «Весна без ДТП» на федеральной автодороге Р-258 Байкал. Таким образом они привлекали внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Юные инспектора совместно с автоинспекторами вручили водителям памятки и листовки по безопасности дорожного движения и призывали быть крайне внимательными и осмотрительными, напоминая, что взаимное и вежливое отношение участников дорожного движения друг к другу и неукоснительное соблюдение правил безопасности помогут сократить количество происшествии и жертв на автодорогах.

Все водители одобрительно отнеслись к проведению акции, пообещав детям соблюдать правила дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД дети
 
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