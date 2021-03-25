Температура опустится на 8-10 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается непогода. 27 марта по южной половине республики ожидаются снег, местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 15-20, по югу до 24 м/с, метели, резкие перепады температуры воздуха на 8-10 градусов, налипание снега на проводах, гололедица, снежные накаты, местами заносы.
Завтра, 26 марта, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, днём по северу и в Окинском районе местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +8,+13, местами по югу до +18, по северу и Прибайкалью +1,+6.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +11,+13.
Бурятию ждёт резкое похолодание
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей
Задолженность составила 400 тысяч рублей
В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов
Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе
Спортсмены Иркутской области претендуют на Игры в Токио
Для Адисы Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, ищут волонтёров за границей
Сельчанам приходится носить детей в школу едва ли не на руках
Изменения начнут действовать с 31 марта
Яркое граффити нарисовали под развязкой
Мать пострадавшего мальчика обратилась с просьбой к детскому омбудсмену Бурятии
Смертельные исходы по-прежнему происходят ежедневно