Бурятию ждёт резкое похолодание

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Температура опустится на 8-10 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается непогода. 27 марта по южной половине республики ожидаются снег, местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 15-20, по югу до 24 м/с, метели, резкие перепады температуры воздуха на 8-10 градусов, налипание снега на проводах, гололедица, снежные накаты, местами заносы.



Завтра, 26 марта, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, днём по северу и в Окинском районе местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +8,+13, местами по югу до +18, по северу и Прибайкалью +1,+6.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +11,+13.

