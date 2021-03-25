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Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе видеороликов «МЫ»

Жители Бурятии могут поучаствовать в конкурсе видеороликов «МЫ»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на конкурс уже принимаются

В 2021 году впервые пройдёт всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Приём заявок от жителей регионов страны продлится до 31 июля, а награждение победителей состоится 4 ноября в День народного единства в очном и онлайн форматах.

Организаторы уверены, что конкурс поможет раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в России и будет способствовать укреплению межэтнических связей, повысит уровень медиакомпетенций различных национальных организаций.

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».

Чтобы участвовать в состязании любителям, необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик – игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов – фильм. Затем свою работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше «лайков». Оценивать ролики и фильмы также предстоит профессиональному жюри, при этом эксперты будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; оригинальность.

Победители конкурса награждаются дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.

Чтобы повысить качество присылаемых работ, организаторы подготовят специальный образовательный видеокурс из четырёх уроков, посвящённых тому, как создать ролик на национальную тематику. Все мастер-классы будут опубликованы в открытом доступе на YouTube-канале конкурса «Мы» и в образовательном онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» (zeroplus.tv). Кроме того, опытные специалисты в сфере кино и анимации проведут вебинары, где участники узнают о механике конкурса и творческом процессе создания видеороликов, и смогут задать свои вопросы.

В рамках конкурса пройдёт всероссийская акция «Фотофлэшмоб «МЫ». Цель акции - собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства России. Это удивительное видео, подготовленное профессионалами, будет опубликовано в День России – 12 июня и получит распространение в сети Интернет, на региональных и федеральных телеканалах.

Участникам акции необходимо крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя кадра. Сделать это можно посредством электронной почты wekonkurs@gmail.com, в теме письма нужно написать: «Фотофлешмоб МЫ-2021». Приём фотографий продлится до 15 мая.

Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/wekonkurs.

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