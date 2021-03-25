В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых

Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание



В Бурятии количество осуждённых с активной формой туберкулеза снизилось на 13 %, сообщили в пресс-службе УФСИН.



В Бурятии исправительным учреждением, где ведётся стационарное лечение больных с туберкулезом, является лечебно-исправительное учреждение №5. Его история началась в 1962 году. Организована оно был как исправительно-трудовая колония № 5, а перепрофилировано в учреждение для содержания и лечения осуждённых, больных активными формами туберкулёза в 1989 году.



Отличиями от остальных исправительных учреждений является то, что осуждённые, отбывающие здесь, не могут выезжать за пределы исправительного учреждения на период отпуска, получают противотуберкулёзную терапию и специальное усиленное питание.



Труд осуждённых в таких учреждениях организуется в соответствии с медицинскими показаниями, степенью трудоспособности и возможностью их трудоиспользования в условиях исправительного учреждения.



В настоящее время в ЛИУ-5 содержится 141 осуждённый, 76 из них больны активной формой туберкулёза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество больных активной формой туберкулёза снизилось на 13 %.





