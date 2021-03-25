Сотрудники УФСИН Бурятии соревновались в подлёдной рыбалке

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Команда-победитель выловила более полутора килограммов рыбы



В УФСИН России по Бурятии прошли традиционные соревнования по подлёдной ловле рыбы. В соревнованиях участвовали 16 команд сотрудников и работников пенитенциарного ведомства.



В течение двух часов, каждая из команд должная была пробурить лунку и приступить к ловле рыбы. Победителей и призёров определили путём взвешивания улова.



С общим весом 1610 граммов победу одержала команда управления, второе место с результатом 810 граммов заняла команда ЦИТОВ, а третье место досталось команде исправительной колонии №8, вес их улова составил 745 граммов, сообщили в пресс-служба ведомства.

