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Сотрудники УФСИН Бурятии соревновались в подлёдной рыбалке

Сотрудники УФСИН Бурятии соревновались в подлёдной рыбалке
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Команда-победитель выловила более полутора килограммов рыбы

В УФСИН России по Бурятии прошли традиционные соревнования по подлёдной ловле рыбы. В соревнованиях участвовали 16 команд сотрудников и работников пенитенциарного ведомства.

В течение двух часов, каждая из команд должная была пробурить лунку и приступить к ловле рыбы. Победителей и призёров определили путём взвешивания улова.

С общим весом 1610 граммов победу одержала команда управления, второе место с результатом 810 граммов заняла команда ЦИТОВ, а третье место досталось команде исправительной колонии №8, вес их улова составил 745 граммов, сообщили в пресс-служба ведомства.
УФСИН
 
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