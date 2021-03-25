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В Бурятии юные лесники научились измерять деревья

В Бурятии юные лесники научились измерять деревья
Общество,  Фото:pixabay.com
Для школьников провели познавательное занятие

Сотрудники Кудунского лесхоза провели познавательное занятие с ребятами из школьного лесничества «Жители земли».

Лесники рассказали о своей профессии, а также продемонстрировали, как и для чего применяются лесные инструменты. Ребята не только узнали, для чего лесники применяют буссоль, мерную вилку, навигатор и высотомер, но и смогли применить все инструменты на практике.

- Юные лесники научились измерять диаметр и высоту дерева с помощью мерной вилки и высотомера. Дети очень умные, схватывают все на лету, уже через несколько попыток они с лёгкостью использовали лесные инструменты, - поделился инженер по лесопользованию Кудунского лесхоза Александр Хайдуков.

По словам организаторов, ребята с интересом слушали лесников и задавали много вопросов.

- Нам очень понравилось занятие, мы смогли не только самостоятельно определять стороны света с помощью буссоли, но и научились пользоваться навигатором. Также мы смогли узнать больше о лесных профессиях, - рассказали дети.

Такие занятия в лесу проводятся в честь празднования международного дня лесов по всей Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
РАЛХ
 
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