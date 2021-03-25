Принять участие может любой желающий
В этом году Забайкальскому национальному парку исполняется 35 лет, в связи с этим ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет творческий конкурс – «В честь юбилея пишем оду, рисуем маслом по холсту…». На конкурс принимаются рисунки и литературные произведения.
- Ждём ваши рисунки, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, масло, гуашь, пастель, тушь, сухая кисть и другие) и на любом материале, а также рассказы, стихи, эссе, воспоминания о проведённом отдыхе, сказки, посвящённые национальному парку и его обитателям, - сообщают сотрудники Забайкальского нацпарка.
Конкурс продлится до 25 мая. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Остальные участники получат благодарности в электронном виде.
Работы необходимо отправлять по адресу: 671623, Бурятия, Баргузинский район, Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, отдел экологического просвещения (нарочно или по Почте России) или в Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64 (нарочно). Литературные работы: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: Конкурс «35 лет ЗНП»).
Итоги конкурса будут подведены 1 июня.
Нацпарк в Бурятии проводит творческий конкурс к своему юбилею
Общество, Фото:
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