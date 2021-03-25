 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня

В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике начался окружной этап конкурса

В Бурятии на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2021».

Военнослужащие подразделений артиллерии округа выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых миномётов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участникам предстоит выполнить нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчётами.

Для определения сильнейших миномётные расчёты должны на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74.

Также команды выполнят нормативы по вождению автомобилей «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

В борьбу за лидерство вступили команды из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области, Бурятии. Лучшие артиллерийские расчёты по итогам конкурса представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня
В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня
Общество, 25.03.2021
В республике начался окружной этап конкурса
Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности
Минздрав Бурятии: В 2020-м не допущено роста общей смертности
Общество, 25.03.2021
Медиков Бурятии наградили медалями и грамотами
В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
В улан-удэнском СИЗО поставили «Преступление и наказание»
Общество, 25.03.2021
Осуждённые сами составили сценарий для постановки
В Улан-Удэ осуждённая вышла замуж в колонии
В Улан-Удэ осуждённая вышла замуж в колонии
Общество, 25.03.2021
На невесте было традиционное белое платье
В Улан-Удэ установят бронзовый бюст лекаря Петр Бадмаева
В Улан-Удэ установят бронзовый бюст лекаря Петр Бадмаева
Общество, 25.03.2021
Бюст Улан-Удэ подарят представители Агинского округа
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
Общество, 25.03.2021
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
Общество, 25.03.2021
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество, 25.03.2021
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Общество, 25.03.2021
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Бурятию ждёт резкое похолодание
Бурятию ждёт резкое похолодание
Общество, 25.03.2021
Температура опустится на 8-10 градусов
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
Общество, 25.03.2021
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
Общество, 25.03.2021
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
Общество, 25.03.2021
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах  
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Общество, 25.03.2021
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
Общество, 25.03.2021
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^