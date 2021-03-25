В Бурятии определят лучшего мастера артиллерийского огня

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике начался окружной этап конкурса



В Бурятии на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2021».



Военнослужащие подразделений артиллерии округа выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых миномётов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.



Участникам предстоит выполнить нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчётами.



Для определения сильнейших миномётные расчёты должны на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74.



Также команды выполнят нормативы по вождению автомобилей «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.



В борьбу за лидерство вступили команды из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области, Бурятии. Лучшие артиллерийские расчёты по итогам конкурса представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

