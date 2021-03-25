Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей

Проект нацелен на сохранение, развитие и популяризацию бурятского языка. Фразы в мультфильме просты и лаконичны, поэтому легко запоминаются как детьми, так и взрослыми.







Бурятский мультсериал про Бадму и Чагдара увидели зарубежные зрители. Первые серии мультфильма были высоко оценены не только в Бурятии, но и в соседних Монголии, Внутренней Монголии, Калмыкии, в Европе, Америке, Австралии, Корее, Японии. Мультфильм смотрят не только семьями, их показывают в школах на уроках бурятского и монгольского языка. Так, например, сериал демонстрируют в частных монгольских школах США, Шотландии, Франции в качестве лексического материала, сообщили в минкультуры Бурятии.Основной сюжет мультсериала - приключения маленьких друзей Бадмы и Чагдара. Оба мальчика говорят на двух диалектах бурятского языка, при этом они с лёгкостью понимают друг друга. Между ними нет языкового барьера.