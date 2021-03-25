По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей
С 2020 года в Бурятии начала действовать федеральная программа «Земский учитель». Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат выплату в два миллиона рублей. Деньги можно тратить по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет. Стать земскими учителями могут педагоги в возрасте до 55 лет.
Конкурсный отбор среди претендентов в земские учителя продлится до 15 апреля. Сейчас продолжается приём заявлений и документов, регистрация претендентов, сообщили в минобрнауки Бурятии.
По состоянию на 24 марта, подано 60 заявлений с полным комплектом документов. Ожидаются заявки на следующие вакансии:
- учителя английского и немецкого языков в Уакитскую школу в Баунтовском эвенкийском районе,
- учителя английского и немецкого языков в Гочитскую среднюю школу в Бичурском районе,
- учителя английского и китайского (или немецкого) языков в Дырестуйскую среднюю школу в Джидинском районе.
Приём заявок для участия в конкурсном отборе проводится на федеральном портале http://zemteacher.edu.ru. Пакет документов нужно подать в региональный центр обработки информации и оценки качества образования.
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
Общество, Фото:
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