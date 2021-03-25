Забайкалка получила реальный срок за алименты

Задолженность составила 400 тысяч рублей
41-летняя жительница Приаргунского района Забайкальского края, «забывшая» о своём ребёнке, предстала перед судом. Она признана виновной в неуплате без уважительных причин алиментов.
Женщина без уважительных причин не выплачивала алименты на содержание ребёнка. Ранее женщина уже привлекалась за это к административной, а затем и к уголовной ответственности. Вместе с тем, каких-либо мер она не приняла, что привело к образованию задолженности по алиментам на общую сумму свыше 400 тысяч рублей
- Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре края.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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