Забайкалка получила реальный срок за алименты

Задолженность составила 400 тысяч рублей



41-летняя жительница Приаргунского района Забайкальского края, «забывшая» о своём ребёнке, предстала перед судом. Она признана виновной в неуплате без уважительных причин алиментов.



Женщина без уважительных причин не выплачивала алименты на содержание ребёнка. Ранее женщина уже привлекалась за это к административной, а затем и к уголовной ответственности. Вместе с тем, каких-либо мер она не приняла, что привело к образованию задолженности по алиментам на общую сумму свыше 400 тысяч рублей



- Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре края.



Приговор вступил в законную силу.







