Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае

Общество, Фото: предоставлено федерацией спортивного ориентирования РБ

В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов



Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в городе Железноводск Ставропольского края. Турнир памяти топографа Пастухова состоялся 24 марта.



Дмитрий Патрин выиграл соревнования в дисциплине «кросс с общего старта».



- В сильнейшей группе мужчин стартовало 66 человек из 31 региона России. Всего в соревнованиям по разным возрастным группам принимали участие более 1500 любителей бега по лесу с компасом из 60 регионов России, - поделились в федерации спортивного ориентирования Бурятии.



Дмитрий Патрин мастер спорта по спортивному ориентированию. Его тренер Сергей Бодиков.







