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25 марта

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Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае

Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
Общество,  Фото:предоставлено федерацией спортивного ориентирования РБ
В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов

Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в городе Железноводск Ставропольского края. Турнир памяти топографа Пастухова состоялся 24 марта.

Дмитрий Патрин выиграл соревнования в дисциплине «кросс с общего старта».

- В сильнейшей группе мужчин стартовало 66 человек из 31 региона России. Всего в соревнованиям по разным возрастным группам принимали участие более 1500 любителей бега по лесу с компасом из 60 регионов России, - поделились в федерации спортивного ориентирования Бурятии.

Дмитрий Патрин мастер спорта по спортивному ориентированию. Его тренер Сергей Бодиков.



спорт спортивное ориентирование
 
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