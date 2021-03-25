В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в городе Железноводск Ставропольского края. Турнир памяти топографа Пастухова состоялся 24 марта.
Дмитрий Патрин выиграл соревнования в дисциплине «кросс с общего старта».
- В сильнейшей группе мужчин стартовало 66 человек из 31 региона России. Всего в соревнованиям по разным возрастным группам принимали участие более 1500 любителей бега по лесу с компасом из 60 регионов России, - поделились в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Дмитрий Патрин мастер спорта по спортивному ориентированию. Его тренер Сергей Бодиков.
Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
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