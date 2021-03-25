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Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве

Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Общество,  Фото:предоставлено спортклубом "Данс-Лидер"
Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе

Два молодёжных дуэта спортивного клуба «Данс-Лидер» из Улан-Удэ приняли участие в турнире по танцевальному спорту «Большой Кубок Прометея», который состоялся 20-21 марта в Москве. Турнир прошёл в международном выставочном центре «Крокус» и собрал более 2 170 танцевальных пар из 55 регионов. Спортсмены соревновались в двух видах программ: европейской и латиноамериканской.

В стандартной программе в категории «Молодёжь, В класс» соревновались улан-удэнцы Евгений Харахинов и Елизавета Обидовская (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов), в категории «Молодёжь, С класс» их одноклубники Егор Чебунин и Александра Хабаева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников). Обе танцевальные пары заняли четвёртые места в своих финалах.

Выступление в латиноамериканской программе для обеих танцевальных пар получилось более успешным и принесло в копилку спортсменов бронзовые медали.

По итогам соревнований на первенстве республики спортсмены выступили в первенстве России, которое проходило во дворце спорта в Лужниках. Спортсмены смогли получить обязательные рейтинговые очки для перехода в следующий класс мастерства.



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