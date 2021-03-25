Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве

Общество, Фото: предоставлено спортклубом "Данс-Лидер"

Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе



Два молодёжных дуэта спортивного клуба «Данс-Лидер» из Улан-Удэ приняли участие в турнире по танцевальному спорту «Большой Кубок Прометея», который состоялся 20-21 марта в Москве. Турнир прошёл в международном выставочном центре «Крокус» и собрал более 2 170 танцевальных пар из 55 регионов. Спортсмены соревновались в двух видах программ: европейской и латиноамериканской.



В стандартной программе в категории «Молодёжь, В класс» соревновались улан-удэнцы Евгений Харахинов и Елизавета Обидовская (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов), в категории «Молодёжь, С класс» их одноклубники Егор Чебунин и Александра Хабаева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников). Обе танцевальные пары заняли четвёртые места в своих финалах.



Выступление в латиноамериканской программе для обеих танцевальных пар получилось более успешным и принесло в копилку спортсменов бронзовые медали.



По итогам соревнований на первенстве республики спортсмены выступили в первенстве России, которое проходило во дворце спорта в Лужниках. Спортсмены смогли получить обязательные рейтинговые очки для перехода в следующий класс мастерства.







