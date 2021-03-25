Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе
Два молодёжных дуэта спортивного клуба «Данс-Лидер» из Улан-Удэ приняли участие в турнире по танцевальному спорту «Большой Кубок Прометея», который состоялся 20-21 марта в Москве. Турнир прошёл в международном выставочном центре «Крокус» и собрал более 2 170 танцевальных пар из 55 регионов. Спортсмены соревновались в двух видах программ: европейской и латиноамериканской.
В стандартной программе в категории «Молодёжь, В класс» соревновались улан-удэнцы Евгений Харахинов и Елизавета Обидовская (тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов), в категории «Молодёжь, С класс» их одноклубники Егор Чебунин и Александра Хабаева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников). Обе танцевальные пары заняли четвёртые места в своих финалах.
Выступление в латиноамериканской программе для обеих танцевальных пар получилось более успешным и принесло в копилку спортсменов бронзовые медали.
По итогам соревнований на первенстве республики спортсмены выступили в первенстве России, которое проходило во дворце спорта в Лужниках. Спортсмены смогли получить обязательные рейтинговые очки для перехода в следующий класс мастерства.
Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельчанам приходится носить детей в школу едва ли не на руках
Изменения начнут действовать с 31 марта
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Яркое граффити нарисовали под развязкой
Мать пострадавшего мальчика обратилась с просьбой к детскому омбудсмену Бурятии
Смертельные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Сразу два дуэта из Бурятии выступят в новом выпуске Comedy Баттл на ТНТ
Конкуренция в сфере культуры и медиа выше средней по рынку Бурятии
Главврач инфекционной больницы поделилась воспоминаниями на годовщину коронавируса Бурятии
Маска позволит охватить целевую аудиторию
КВН-команда Бурятии «Дальневосточные ворота» для новичков отлично выступила в Сочи
Прибывшие из-за рубежа обязаны пройти обследование за три дня
Сотрудник нацпарка впервые за всю жизнь увидел глухаря на льду Байкала
Оборвавшийся провод повредил автомобиль
За нарушения их оштрафовали