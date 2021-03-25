Спортсмены Иркутской области претендуют на Игры в Токио
Пять спортсменов, выступающих за Иркутскую область, стали кандидатами на участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио в Японии. Это представители четырёх видов спорта – дзюдо, пулевая стрельба, тхэквондо и вольная борьба, сообщили в минспорта Иркутской области.
В список спортсменов-кандидатов на участие в Играх вошли: заслуженный мастер спорта по дзюдо, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка Европы Ирина Долгова; заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, серебряный призёр чемпионата мира, многократный чемпион Европы и России Артём Черноусов; мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, победительница и призёр первенства Европы Надежда Колода.
Кроме того, в список включены заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка Европы Екатерина Букина (весовая категория до 76 кг) и мастер спорта международного класса по тхэквондо, бронзовый призёр чемпионата мира, неоднократный серебряный призёр чемпионата Европы Роман Кузнецов (весовая категория свыше 80 кг).
Всего в список спортсменов-кандидатов на участие в XXXII Олимпийских играх в Токио в Японии вошло 1125 человек.
Пять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в олимпийскую сборную
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