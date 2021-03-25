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Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками

Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками
Общество, 
Для Адисы Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, ищут волонтёров за границей

Про маленькую Адису Гармаеву знает едва ли не каждый житель Бурятии. У трёхмесячной малышки тяжёлое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 степени (СМА-1). Эта страшная болезнь забирает возможность сперва двигаться, затем глотать, а после и дышать. Интеллект у детей при этом полностью сохраняется. Для полного выздоровления требуется самый дорогой в мире препарат – ZOLGENSMA. Его стоимость составляет 160 миллионов рублей. А ставить его нужно как можно быстрее, так что у малышки на счету каждый день.

8 апреля Адисе исполнится четыре месяца. Родители девочки – 22-летние Дарима и Арсалан – борются за жизнь своей дочери и ведут сбор средств. Накануне в прямом эфире в Instagram мама девочки рассказала, что они вовремя заметили признаки заболевания: Адиса не держала ручки и не двигалась. Это и вызвало беспокойство родителей, что позволило быстро установить диагноз.

Пока идёт сбор на ZOLGENSMA, девочка получает зарегистрированный в России препарат «Спинраза», поддерживающий жизнедеятельность и замедляющий прогресс заболевания. Его стоимость превышает шесть миллионов рублей, средства на приобретение трёх флаконов были выделены правительством Бурятии.

В отличии от заграничного препарата, этот необходимо принимать в течение всей жизни. В то время как ZOLGENSMA ставится однократно и приводит к выздоровлению. На данный момент Адиса получила уже три укола «Спинразы». По словам мамы, сейчас заметен прогресс - малышка начала немного двигаться.

- До «Спинразы» не шевелила ни руками, ни ногами. После трёх уколов Адиса начала шевелить ручками, голову пока не держит, ножками только пяточками шевелит. В этом году необходимо поставить ещё три укола. Четвёртый укол будет 15 апреля, - сказала мама Адисы.

Также создан волонтёрский штаб, который помогает в сборе денег и распространении информации. В ходе прямого эфира Дарима сообщила, что нужны добровольцы в том числе в других городах и странах.

- Нам требуются волонтёры, поскольку имеющиеся добровольцы работают 24/7, но рук не хватает. Хотим выйти за рамки не только Бурятии, но и России, - сказала Дарима.



Кроме того, родители девочки обратились к пользователям соцсетей. Они попросили проявить максимальную активность: ставить лайки, сохранять посты, делать репосты, комментировать (не менее четырёх слов). Таким образом публикация может появиться в списке рекомендаций, попадёт в топ, тем самым публикацию увидит большее количество людей.

На этой неделе помочь Адисе можно, сдав макулатуру. Все деньги от сданной макулатуры пойдут в помощь малышке.



На этой неделе семья должна получить заграничный счёт на препарат. По словам Даримы, на сегодня снизился темп сбора средств: «За сегодня собрали 200 тысяч, прошлые дни по миллиону собирали». По данным на 23 марта, уже удалось собрать 35,5 миллионов рублей, это 22% от требуемой суммы.



Кроме того, родителям удалось попасть под крыло благотворительного фонда «Поколение 2012». Родители подчёркивают, что фонд окажет только юридическую помощь, за сбор средств по-прежнему отвечают Арсалан и Дарима.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее неизвестный благотворитель перевёл на счёт девочки 600 тысяч рублей. Родители даже не сразу поверили в эту сумму.

Реквизиты для помощи девочке:

Моб. Банк: 89503863174
Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г. (мама)

Счет в Сбербанке Адисы:
40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г

Сбербанк папы Адисы
4173 9800 2831 5014
Моб.б 89516399101 Арсалан Юрьевич Г

Сбербанк дедушка Адисы
2202200830335574
Моб.банк
8 (902) 532-46-96
Андрей Анатольевич В

ВТБ: 4893470460105726

Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г

Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г

Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г

PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева




дети благотворительность
 
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