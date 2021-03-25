В Бурятии после снежной зимы поплыли дороги

Сельчанам приходится носить детей в школу едва ли не на руках
Жителям сёл Турка и Горячинск Прибайкальского района Бурятии весна не в радость. Об этом заявляют сами сельчане. Дело в том, что талые воды и автомобилисты размыли просёлочную дорогу. Людям приходится едва ли не на руках носить детей в школу.
- Весна, тепло, всё хорошо. А вот нам, жителям сёл Горячинск и Турка, это не радость! Проблема - это снег, который тает. По нашим сёлам ездят только УАЗы и джипы. Колея человеку по колено будет. А на просьбы к администрации почистить дороги ответа нет. Мне приходится ребёнка-третьеклассника в школу почти нести на руках, - рассказала местная жительница в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
- Уже сил нет и дорог тоже, куда только не обращались, одни разговоры работы нет, как и дорог, - жалуются сельчане.
Администраторы группы «Прибайкалье-инфо. 24/7» попросили главу муниципального образования «Туркинское» Сергея Севергина прокомментировать произошедшее. Как оказалось, новый подрядчик не был готов к такому обилию снега.
- С 1 января 2021 года полномочия по дорогам вернулись в МО «Прибайкальский район». В этом году действительно много снега, больше чем в предыдущие годы. В феврале 2021 года были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, по содержанию дорог. Выигравший подрядчик ранее не работал на нашей стороне и столкнулся с проблемой большого количества снега, так как ранее занимался уборкой снега на левобережной стороне района, а там снега гораздо меньше, - сообщил Сергей Севергин.
По его словам, сейчас подрядчик привлекает дополнительную спецтехнику для того, чтобы выправить ситуацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», талые воды беспокоят не только жителей Прибайкальского района. С аналогичной проблемой столкнулись мухоршибирцы. По словам сельчан, вода с улиц течёт в их дворы, попадая по подполья.
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Общество, Фото:
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