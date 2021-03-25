Изменения начнут действовать с 31 марта
С 31 марта для жителей Забайкальского края старше 65 лет отменят режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Осипов.
- Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Забайкалье. Несмотря на это, ситуация ещё не благоприятствует полному снятию ограничений, поэтому в крае продолжают действовать некоторые правила безопасности в период пандемии. Забайкальцам необходимо носить средства индивидуальной защиты, сохраняется социальная дистанция в общественных местах и так далее, - сообщает краевое правительство.
По данным на 24 марта, в Забайкальском крае количество инфицированных COVID-19 за весь период составило 40715 человек. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39124 человек. Опасная болезнь унесла жизни 792 забайкальцев.
В Забайкалье отменяют самоизоляцию для пожилых
Общество, Фото:
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