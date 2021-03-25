Граффитисты Улан-Удэ открыли сезон

В своём аккаунте они опубликовали видео, где показывается процесс работы над граффити и конечный результат.







В Улан-Удэ граффитисты открыли сезон. Яркий и весёлый рисунок появился под развязкой Бабушкина-Трубачеева.- Открыли сезон 2021 продакшеном на тему легендарного мультфильма «Братья Пилоты», или «Следствие ведут Колобки», снятого по мотивам повести-сказки Эдуарда Успенского «Похищение Белого Слона». Заценить работу ты сможешь по адресу Трубачеева 2А, - сообщают представители команды uut4k.