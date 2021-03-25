Граффитисты Улан-Удэ открыли сезон

Яркое граффити нарисовали под развязкой
В Улан-Удэ граффитисты открыли сезон. Яркий и весёлый рисунок появился под развязкой Бабушкина-Трубачеева.
- Открыли сезон 2021 продакшеном на тему легендарного мультфильма «Братья Пилоты», или «Следствие ведут Колобки», снятого по мотивам повести-сказки Эдуарда Успенского «Похищение Белого Слона». Заценить работу ты сможешь по адресу Трубачеева 2А, - сообщают представители команды uut4k.
В своём аккаунте они опубликовали видео, где показывается процесс работы над граффити и конечный результат.
Сельчанам приходится носить детей в школу едва ли не на руках
Изменения начнут действовать с 31 марта
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Яркое граффити нарисовали под развязкой
Мать пострадавшего мальчика обратилась с просьбой к детскому омбудсмену Бурятии
Смертельные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Сразу два дуэта из Бурятии выступят в новом выпуске Comedy Баттл на ТНТ
Конкуренция в сфере культуры и медиа выше средней по рынку Бурятии
Главврач инфекционной больницы поделилась воспоминаниями на годовщину коронавируса Бурятии
Маска позволит охватить целевую аудиторию
КВН-команда Бурятии «Дальневосточные ворота» для новичков отлично выступила в Сочи
Прибывшие из-за рубежа обязаны пройти обследование за три дня
Сотрудник нацпарка впервые за всю жизнь увидел глухаря на льду Байкала
Оборвавшийся провод повредил автомобиль
За нарушения их оштрафовали