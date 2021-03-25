Мать пострадавшего мальчика обратилась с просьбой к детскому омбудсмену Бурятии
В Бурятии маме ребёнка, пострадавшего от собак и лечащегося в Москве, помогли с организацией летнего отдыха для её старшего сына.
- Находясь в Москве, мама Артёма, пострадавшего 12 января в п. Зверосовхоз от нападения собак, обратилась ко мне с просьбой помочь в вопросе сбора документов для подачи заявления на выделение путевки в летний лагерь для старшего брата Артёма. Решение вопроса затруднялось нахождением мамы в другом городе, небольшим временем до окончания приёма заявлений от родителей, - рассказывает уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
Пока улан-удэнка находилась с младшим сыном на лечении в Москве, старший жил у бабушки. У мамы не было возможности лично заниматься сбором всех необходимых документов, справок о составе семьи, сведений о доходах и других бумаг.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии обратилась в органы социальной защиты и управления образования.
- Благодаря слаженной межведомственной работе удалось в кратчайшие сроки сформировать пакет документов, чтобы до 31 марта 2021 года подать заявление. Пока мама будет заниматься здоровьем Артёма, летний отдых старшего сына будет организован! – отметила Наталья Ганькина.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летнего мальчика собаки сильно искусали 12 января в микрорайоне Забайкальский. Ребёнок был покусан с головы до ног. Первые операции ему провели в Улан-Удэ, а для дальнейшего лечения отправили спецбортом в Москву. В столице мальчик отметил 12-й день рождения. Уроженец Улан-Удэ, футболист, выступавший за сборную России, Владимир Гранат приносил подарки ребёнку.
На днях стало известно, что скоро мальчик будет выписан из московской больницы и вернётся домой. Бурятские врачи, приехавшие в Москву и навестившие мальчика, сообщили, что он чувствует себя бодро, настроение оптимистичное, только уже скучает и хочет быстрее домой.
В Бурятии помогли семье ребёнка, искусанного собаками
Общество, Фото:
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