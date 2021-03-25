Юмористы из Улан-Удэ захватили Comedy Баттл

Сразу два дуэта из Бурятии выступят в новом выпуске Comedy Баттл на ТНТ
В очередном выпуске шоу «Comedy Баттл» (16+) вновь примут участие улан-удэнцы. В этот в одном выпуске выступят сразу два дуэта: «Вдвоем» и «Пурбо и Саня».
Последний дуэт далеко не новичок в деле юмора и съёмок в Comedy Баттл. Команда «Пурбо и Саня», в составе которой 24-летний Пурбо Ринчинов и 22-летний Александр Найданов, в прошлом году дошла до самого финала.
- Мы никого не удивим, если скажем, что в этом году всё также хотим победить, - делится Пурбо. – И, да, на съёмках всё, как в первый раз: волнительно и эмоционально. Бить будем всё тем же оружием: шуточками с азиатским колоритом. Что касается наших земляков-соперников, то мы категорически положительно относимся к их участию в съемках Comedy Баттла. В реальной жизни мы дружим, так что всё без обид и претензий.
25-летний Егор Гула и 26-летний Никита Шматко из дуэта «Вдвоем» согласны с тем, что, чем больше команд из Улан-Удэ участвует в проекте на ТНТ, тем лучше.
- Мы болеем и за наших друзей, и за себя, - говорит Егор. – Улан-Удэ в этом году рулит, и это радует!
За плечами у ребят опыт в КВН, а Comedy Баттл стал для них новой ступенькой по юмористической карьерной лестнице.
- Перед съёмкой у нас, конечно, было волнение, а во время выступления держались уверенно, - делится участник дуэта «Вдвоем». – В целом, мы собой довольны. Надеемся, что будут довольны и зрители.
Новый выпуск шоу Comedy Баттл с улан-удэнцами выйдет в эфир в эту пятницу в 23:00 на ТНТ.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее был показан выпуск участием улан-удэнского дуэта «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов». Юмористы показали весьма запутанный сюжет, который большинство членов жюри восприняли прохладно. От вылета дуэт из Бурятии спас единственный голос «за» от Юлии Ахмедовой.
В конце февраля вышло во второй тур также трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева. Выступление также оказалось не стопроцентно успешным – первый номер жюри раскритиковал и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер. Недавно «Чива» летали в Москву для участия во втором туре, как они выступили, пока остаётся секретом.
Победитель «Comedy Баттл» получит пять миллионов рублей.
Юмористы из Улан-Удэ захватили Comedy Баттл
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