Маска позволит охватить целевую аудиторию
Движение «Волонтёры культуры» Бурятии создали страницу в Instagram - @volunteer_space03. Также них появилась первая AR маска, которая позволит волонтёрскому движению в разы быстрее охватить целевую аудиторию с помощью визуального контента. Волонтёры смогут делиться процессом и результатами своей деятельности.
AR маска создана на основе официального логотипа волонтёрского движения
Открытие штаба движения «Волонтёры культуры» пройдёт 26 марта в Республиканской детско-юношеской библиотеке. Открытие будет транслироваться в Instagram-аккаунте волонтёров, сообщили в минкультуры Бурятии.
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У волонтёров культуры Бурятии появилась своя маска в Instagram
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