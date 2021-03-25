У волонтёров культуры Бурятии появилась своя маска в Instagram

Маска позволит охватить целевую аудиторию



Движение «Волонтёры культуры» Бурятии создали страницу в Instagram - @volunteer_space03. Также них появилась первая AR маска, которая позволит волонтёрскому движению в разы быстрее охватить целевую аудиторию с помощью визуального контента. Волонтёры смогут делиться процессом и результатами своей деятельности.



AR маска создана на основе официального логотипа волонтёрского движения



Открытие штаба движения «Волонтёры культуры» пройдёт 26 марта в Республиканской детско-юношеской библиотеке. Открытие будет транслироваться в Instagram-аккаунте волонтёров, сообщили в минкультуры Бурятии.



12+

