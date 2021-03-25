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Единственная девушка в КВН-команде Бурятии: «Было похоже на сказку»

Единственная девушка в КВН-команде Бурятии: «Было похоже на сказку»
Общество,  Фото:страница Даяны Бардуевой
КВН-команда Бурятии «Дальневосточные ворота» для новичков отлично выступила в Сочи

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии появилась новая команда КВН под названием «Дальневосточные ворота». Команда состоит из новых лиц. По словам лидера КВН-движения Бурятии Чингиса Болотова, все они талантливые и прошли предварительный отбор. Члены команды студенты, они учатся в БГСХА, БГУ, ВСГУТУ и колледже искусств.

В команде есть единственная девушка. Это студентка второго курса специальности «Вокальное искусство» колледжа искусств имени Чайковского Даяна Бардуева. Она перспективная вокалистка, отличница учёбы. В колледж искусств Даяна поступила в 2019 году после окончания общеобразовательной школы, которую окончила с золотой медалью.

С 11 по 22 марта в Сочи прошёл 32-й международный фестиваль «КиВиН-2021». В нём участвовали более 500 команда, новая сборная Бурятии сумела пройти во второй тур, попав в список сильнейших. Команда «Дальневосточные ворота» оказалась на 83-м месте.

Для Даяны фестиваль «КиВиН-2021 в городе Сочи» стал первым. Она призналась, что давно мечтала попасть в этот южный город. Впечатлениями от поездки девушка поделилась на своей странице в Instagram.

- Слишком много эмоций принёс этот фестиваль. Сложно передать всю атмосферу тех дней, когда мы гуляли по набережной Чёрного моря, или блуждали по узким улочкам города, или репетировали выступление и делали реквизит до ночи, жертвуя сном, или танцевали на вечеринках, параллельно заводя знакомства с множеством команд со всей России и не только (привет, Казахстан!), - написала Даяна.



10 дней в южном городе в компании творческих людей произвели на неё огромное впечатление. Даяна поблагодарила судьбу за то, что всё случилось именно так. Также она выразила слова признательности родственникам и друзьям.

- Ещё полгода назад я и подумать не могла, что в составе сборной Бурятии, поеду на международный фестиваль в город Сочи, обрету столько знакомств и мощно прокачаю свои скиллы (коммуникативные в частности), - написала Даяна, - Всё это было похоже на сказку, я не верила происходящему в своей жизни.

Руководитель команды «Дальневосточные ворота» Чингис Болотов выступление сборной оценил позитивно.

- Для новичков ребята сделали что-то невероятное. Есть чем гордиться! – считает Болотов.

Он поделился кадрами видеодневника из Сочи:



КВН
 
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