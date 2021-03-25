Оборвавшийся провод повредил автомобиль
В Улан-Удэ автомобилистка обратился в суд с просьбой взыскать с МУП «Управление трамвая» убытки, причинённые в результате ДТП.
ДТП произошло вечером в декабре 2019 года на проспекте Автомобилистов. На движущийся автомобиль внезапно упала оборвавшаяся растяжка провода трамвайных сетей. В результате оказалось разбито лобовое стекло машины, а также повреждён кузов. Возможности предотвратить это ДТП у водителя не было.
МУП «Управление трамвая» не было согласно возмещать ущерб. Здесь утверждали, что обрыв провода произошёл по вине неустановленного лица, перевозившего габаритный груз, к тому же провод обесточен и им не пользовались уже много лет.
ГИБДД отказалась возбуждать дело об административном правонарушении.
Районный суд согласился с доводами женщины-водителя и взыскал в её пользу компенсацию на восстановительный ремонт автомобиля.
МУП «Управление трамвая» пыталось обжаловать это решение.
- Апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы МУП «Управление трамвая», принимая во внимание, что согласно договору от 1 апреля 2004 года контактный провод трамвайных путей находится на праве хозяйственного ведения у ответчика. Несмотря на то, что им ответчик не пользуется, он обязан возместить причинённый третьим лицам ущерб, поскольку МУП «Управление трамвая» ответственно за содержание контактных сетей в надлежащем состоянии, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В Улан-Удэ «Управление трамвая» расплатится за ДТП
Общество, Фото:
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