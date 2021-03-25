За нарушения их оштрафовали
Во время плановых рейдов подкарантинных объектов в городе Северобайкальске управлением Россельхознадзора выявлены нарушения.
В ходе осмотров в магазинах обнаружена продажа и хранение семян для посева, саженцев, клубни, луковицы цветов, удобрения, грунты, срезанные свежие цветы и др. Однако ИП Баранова, ИП Железнякова не известили территориальное управление Россельхознадзора о прибытии этих товаров, тем самым нарушив требования закона.
- Неуведомление надзорного органа о доставке подкарантинной продукции препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу проникновения и распространения карантинных вредных организмов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении предпринимательниц возбуждены административные дела, наложены штрафы.
В Бурятии предпринимательницы не сообщили о поступлении саженцев
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