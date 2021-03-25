Руководители учреждений обсудили такую возможность
Состоялась рабочая встреча заместителя начальника УФСИН России по Бурятия Алексея Дементьева с главным врачом Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерием Кожевниковым.
Руководством пенитенциарного ведомства были представлены каталоги выпускаемой в исправительных учреждениях региона продукции и описаны возможности производственного сектора УФСИН Бурятии.
В рамках встречи стороны обсудили возможности заключения контракта на поставку лавочек и ограждений для благоустройства территории диспансера, а также швейной продукции для медицинского учреждения и его филиалов, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Бурятия.
Осуждённые облагородят территорию диспансера в Улан-Удэ
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