Осуждённые облагородят территорию диспансера в Улан-Удэ

Руководители учреждений обсудили такую возможность



Состоялась рабочая встреча заместителя начальника УФСИН России по Бурятия Алексея Дементьева с главным врачом Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерием Кожевниковым.



Руководством пенитенциарного ведомства были представлены каталоги выпускаемой в исправительных учреждениях региона продукции и описаны возможности производственного сектора УФСИН Бурятии.



В рамках встречи стороны обсудили возможности заключения контракта на поставку лавочек и ограждений для благоустройства территории диспансера, а также швейной продукции для медицинского учреждения и его филиалов, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Бурятия.

