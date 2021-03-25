Люди жаловались на сроки сдачи домов
Заместителем прокурора Бурятии Светланой Козловой проведён личный приём граждан по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. В приёме участвовали заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов, руководитель Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк, генеральный директор Фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Бурятии Анатолий Бирюков.
На личный приём обратились дольщики многоквартирных домов в 140а квартале, по пр. Строителей, 50-летия Октября Улан-Удэ, строительство которых осуществляли общества с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой», «Сити-Строй» и «Бургражданстрой». Дольщики поднимали вопросы о нарушениях сроков строительства домов, несогласии с требуемой застройщиком суммой доплаты за объект долевого строительства, несоответствии построенного дома проектной документации.
Всего принято 10 обращений. Прокуратурой республики для проверки доводов заявителей организованы проверочные мероприятия, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Дольщики Улан-Удэ встретились зампрокурора Бурятии
Общество, Фото:
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