В Бурятии арбитражного управляющего привлекли к ответственности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура выявила нарушение



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии проверила соблюдение рамках проверки соблюдения трудовых прав работников проверила деятельность арбитражного управляющего предприятия-банкрота.



Определением Арбитражного суда Бурятии с бывшего руководителя в пользу предприятия, имеющего задолженность по заработной плате, в порядке привлечения к субсидиарной ответственности взыскано более 5 миллионов рублей.



Проверкой установлено, что арбитражным управляющим общества сведения об указанном судебном акте своевременно не опубликованы. В результате работники предприятия не получили доступ к информации о взысканной задолженности.



Арбитражный управляющий привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 13 КоАП РФ в виде предупреждения.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

