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В Бурятии арбитражного управляющего привлекли к ответственности

В Бурятии арбитражного управляющего привлекли к ответственности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура выявила нарушение

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии проверила соблюдение рамках проверки соблюдения трудовых прав работников проверила деятельность арбитражного управляющего предприятия-банкрота.

Определением Арбитражного суда Бурятии с бывшего руководителя в пользу предприятия, имеющего задолженность по заработной плате, в порядке привлечения к субсидиарной ответственности взыскано более 5 миллионов рублей.

Проверкой установлено, что арбитражным управляющим общества сведения об указанном судебном акте своевременно не опубликованы. В результате работники предприятия не получили доступ к информации о взысканной задолженности.

Арбитражный управляющий привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 13 КоАП РФ в виде предупреждения.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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