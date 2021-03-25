Прокуратура выявила нарушение
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии проверила соблюдение рамках проверки соблюдения трудовых прав работников проверила деятельность арбитражного управляющего предприятия-банкрота.
Определением Арбитражного суда Бурятии с бывшего руководителя в пользу предприятия, имеющего задолженность по заработной плате, в порядке привлечения к субсидиарной ответственности взыскано более 5 миллионов рублей.
Проверкой установлено, что арбитражным управляющим общества сведения об указанном судебном акте своевременно не опубликованы. В результате работники предприятия не получили доступ к информации о взысканной задолженности.
Арбитражный управляющий привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 13 КоАП РФ в виде предупреждения.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии арбитражного управляющего привлекли к ответственности
Общество, Фото:
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