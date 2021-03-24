В Улан-Удэ идёт комплексная уборка смёта с городских улиц
Ежедневно на улицах Улан-Удэ работают до 40 единиц спецтехники. Самосвалы за день вывозят свыше 250 кубометров песка и мусора. Механизированная уборка также продолжается в ночное время, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Комбинат по благоустройству с 10 марта начал и продолжает работы по уборке уличного смёта с тротуаров и проезжей части магистралей. Технология уборки улиц многоэтапная: первыми начинают работать семь тракторов-щёток, в ночное время они подметают песок к прибордюрной части дорог, за ними ранним утром 130 дворников заканчивают собирать смет, который грузится с помощью погрузчиков в 17 самосвалов.
С наступлением положительных температур началась механизированная уборка улиц с помощью подметально-уборочных машин и вакуумно-подметальных машин. Данная техника оснащена системой увлажнения подметаемого участка и механическим транспортированием смёта в бункер, разгрузка которого производится в кузов самосвала или прицеп трактора. По причине использования воды машины работает только в теплое время года.
В связи с потеплением подметально-уборочные машины с 24 марта начнут работать в круглосуточном режиме, что значительно повысит сбор смёта с улиц города. Основные работы по уборке смета планируется закончить до 29 марта.
С осени прошлого года на подсыпку дорог ушло 24 тысячи тонн песчано-гравийной смеси.
Дороги Улан-Удэ очищают от песка
Общество, Фото:
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