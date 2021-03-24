Актриса Лиана Щетилина из Улан-Удэ стала «Лидером культуры-2020»

Общество, Фото: Александра Данилова

Актриса Лиана Щетилина за 11 лет сыграла около 50 ролей



24 марта ко Дню работника культуры актриса Государственного русского драматического театра имени Бестужева, лауреат Государственной премии Бурятии Лиана Щетилина награждена званием «Лидер культуры-2020». Диплом артистке вручила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



– Лиана Щетилина – талантливая и многогранная актриса. Она не только блистает на сцене, но и занимает активную жизненную позицию. Ее неравнодушие к судьбе «солнечных» ребят побудило заняться социальным театром, развиваться в этом важном и актуальном направлении, – заявила министр.



Лиана Щетилина в 2009 году окончила Дальневосточную государственную академию искусств. Сразу после окончания присоединилась к труппе Русского драматического театра.



За 11 лет работы она сыграла около 50 ролей. С первых, даже эпизодических работ, режиссёры отмечали в актрисе драматическое дарование.



– Ярко её талант блеснул в роли Софьи в спектакле «Горе от ума» А.Грибоедова. В данной работе актриса продемонстрировала умение понимать и чувствовать партнера и выстраивать пластический рисунок роли, что не всегда удается молодым. Запоминающейся стала роль Джил в спектакле «Эти свободные бабочки» Л.Герша. Лиана сделала роль ярко и с большой самоотдачей. Подкупает искренность героев Щетилиной. Все это достигается умением глубоко проникать во внутренний мир своих героев, органически перевоплощаться, способностью передать сценическими средствами их переживания, – рассказывает помощник художественного руководителя Лилия Маркина.



Сегодня актрису можно увидеть в спектаклях «Вишневый сад» А.Чехова, где она играет роль Вари, «Преступление и наказание» Ф.Достоевского (Соня Мармеладова), «Ганди молчал по субботам» А.Букреевой, «Снежная королева» Г.Х.Андерсена (Герда), «Фото topless» Н.Блок (Кира) и многих других.



Особой страницей в творческой биографии стал спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина, где актриса исполнила главную роль Софьи.



– Эта работа получила высокую оценку нескольких фестивалей: «Новосибирский транзит», XXVII Псковский Пушкинский театральный фестиваль (онлайн-программа), Второй фестиваль театров Дальнего Востока и, наконец, самый престижный театральный фестиваль «Золотая маска», в котором актриса выдвинута в номинации «Лучшая женская роль». Также она отмечена республиканской наградой – Государственной премией Республики Бурятия, – продолжает Лилия Николаевна.



Актриса не стоит на месте и осваивает новое для себя направление – социальный театр. Благодаря поддержке Союза театральных деятелей России Лиане Щетилиной вместе с другими артистами удалось реализовать проект «Театр и «солнечные» дети» и подготовить спектакль-перформанс «Я здесь». На протяжении нескольких недель актеры встречались с ребятами и их мамами, в процессе тренингов узнавали детей, учили песни и танцы, читали стихи и играли в развивающие игры.



– Проект «Театр и «солнечные» дети» задуман для того, чтобы дети с синдромом Дауна имели возможность социализироваться, общаться друг с другом и с другими людьми, не чувствовали себя одинокими, поняли, что они нужны не только маме и папе, а мир не заканчивается стенами их квартир, – говорит Лиана Щетилина. – Мы часто предпочитаем не замечать этих ребят, они сами боятся выходить из дома, потому что мир очень агрессивен к ним. Я хочу, чтобы это изменилось, и считаю, что театр может взять на себя такую миссию. Театр для всех, и каждый может прийти сюда, чтобы получить эмоциональный, чувственный опыт, понять и принять мир, в котором он живет.



В этом году актриса направлена на повышение квалификации в «Школу социального театра» на базе СПб ГБУКиДО «Институт культурных программ». Это проект для деятелей театра, желающих применить свои навыки в области социального проектирования и педагогики искусства. Преподавателями образовательного курса станут участники проекта «Разговоры», преподаватели проекта «Санкт-Петербургская школа «Инклюзион», а также приглашенные специалисты.





