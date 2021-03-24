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В нацпарке в Бурятии удалось запечатлеть белку-летягу

В нацпарке в Бурятии удалось запечатлеть белку-летягу
Общество,  Фото:предоставлено Тункинским нацпарком
Эти зверьки очень застенчивы

Сотруднику Тункинского национального парка в Бурятии удалось заснять белку-летягу.

- Визуальная встреча с представителями семейства беличьих - белкой-летягой происходят крайне редко, хотя этот вид ведёт оседлый образ жизни на территории национального парка. Фотографию сделал Алексей Китаев, начальник отдела туризма и рекреации, когда находился в лесном массиве Зун-Муринского инспекторского участка, - рассказали в национальном парке.

Эти зверьки очень застенчивы, они ведут ночной образ жизни, а зимой могут спать по несколько дней. Белка-летяга — исключительно лесное животное, проводящее практически всю свою жизнь в кронах и дуплах высоких деревьев, предпочитая лиственные и реже смешанные леса. Они любят деревья, особенно те, на которых дятлы оставляют отверстия, идеально подходящие для удобных гнёзд.

Между передними и задними лапами у белки-летяги имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. Верх тела окрашен в серебристо-серый цвет, часто с охристым или бурым оттенком, низ тела — белый с палевым налётом. Глаза окружены чёрным ободком. «Хвост очень пушистый, светлее тела; волосы на нём имеют слабый «расчёс» в стороны. Зимняя шерсть особенно пышная, различных оттенков серого», - отметили здесь.

Заметить летягу в лесу очень сложно, так как окраска помогает ей сливаться с деревьями. Следы на земле оставляет редко, и в целом они напоминают беличьи. О присутствии летяги в лесу можно узнать по уборным — кучкам помёта, похожего на ярко-жёлтые муравьиные яйца. Поздно вечером можно услышать и голос летяги — низкое стрекотание.
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