Эти зверьки очень застенчивы
Сотруднику Тункинского национального парка в Бурятии удалось заснять белку-летягу.
- Визуальная встреча с представителями семейства беличьих - белкой-летягой происходят крайне редко, хотя этот вид ведёт оседлый образ жизни на территории национального парка. Фотографию сделал Алексей Китаев, начальник отдела туризма и рекреации, когда находился в лесном массиве Зун-Муринского инспекторского участка, - рассказали в национальном парке.
Эти зверьки очень застенчивы, они ведут ночной образ жизни, а зимой могут спать по несколько дней. Белка-летяга — исключительно лесное животное, проводящее практически всю свою жизнь в кронах и дуплах высоких деревьев, предпочитая лиственные и реже смешанные леса. Они любят деревья, особенно те, на которых дятлы оставляют отверстия, идеально подходящие для удобных гнёзд.
Между передними и задними лапами у белки-летяги имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. Верх тела окрашен в серебристо-серый цвет, часто с охристым или бурым оттенком, низ тела — белый с палевым налётом. Глаза окружены чёрным ободком. «Хвост очень пушистый, светлее тела; волосы на нём имеют слабый «расчёс» в стороны. Зимняя шерсть особенно пышная, различных оттенков серого», - отметили здесь.
Заметить летягу в лесу очень сложно, так как окраска помогает ей сливаться с деревьями. Следы на земле оставляет редко, и в целом они напоминают беличьи. О присутствии летяги в лесу можно узнать по уборным — кучкам помёта, похожего на ярко-жёлтые муравьиные яйца. Поздно вечером можно услышать и голос летяги — низкое стрекотание.
В нацпарке в Бурятии удалось запечатлеть белку-летягу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
О чём участникам конкурса предстоит говорить с детьми, они узнали за 15 минут до урока
Сбербанк продолжает работу по улучшению своих сервисов оплаты услуг
Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом
Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и снег
Ежедневное движение поезда возобновляется в апреле
Воду обещают включить в семь утра
Самка утки в таком домике может гнездоваться всю жизнь
«Очень много обращений поступает к нам от жильцов домов», - отметили депутаты
Мужчина неудачно почистил болгарку металлической щёткой
Вторичный асфальт будут укладывать в качестве эксперимента
Турниру хотят придать статус республиканского
Женщина добилась квартиры, а её рак «уснул»
Общее число случаев заражения приближается к 41 тысяче
На ремонт выделят почти 60 миллионов рублей
В Улан-Удэ начался отжиг сухой травы