Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом
23 марта на 81-м году жизни ушёл из жизни доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей и теоретической физики физико-технического факультета Бурятского госуниверситета Дандар Сангадиевич Сандитов. Об этом сообщили сегодня представители БГУ.
Дандар Сангадиевич – известный российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Госпремии Бурятии в области науки, Соросовский профессор, академик Международной академии наук высшей школы, заведующий научной лабораторией физики неупорядоченных систем Бурятского государственного университета.
Как специалист в области физики некристаллических твёрдых тел Дандар Сангадиевич Сандитов былизвестен как в России, так и далеко за её пределами. Он опубликовал более 400 научных трудов, в том числе семь монографий, три из которых опубликованы в издательстве «Наука» Российской академии наук.
Дандар Сангадиевич был талантливым педагогом и лектором, любимым многими поколениями студентов. Выпускники отмечают его исключительную доброту, интеллигентность и профессионализм.
Его ученики делятся в соцсетях:
«Очень жаль. Замечательный преподаватель и очень умный и приятный человек! Соболезную!»
«Помним! Скорбим! Человек с большой буквы! Замечательный преподаватель! Светлая память».
В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик
Общество, Фото:
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