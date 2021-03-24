В Бурятии ушёл из жизни профессор БГУ, учёный-физик

Общество, Фото: предоставлено БГУ

Учёный Дандар Сандитов был известен как в России, так и за рубежом



23 марта на 81-м году жизни ушёл из жизни доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей и теоретической физики физико-технического факультета Бурятского госуниверситета Дандар Сангадиевич Сандитов. Об этом сообщили сегодня представители БГУ.



Дандар Сангадиевич – известный российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Госпремии Бурятии в области науки, Соросовский профессор, академик Международной академии наук высшей школы, заведующий научной лабораторией физики неупорядоченных систем Бурятского государственного университета.



Как специалист в области физики некристаллических твёрдых тел Дандар Сангадиевич Сандитов былизвестен как в России, так и далеко за её пределами. Он опубликовал более 400 научных трудов, в том числе семь монографий, три из которых опубликованы в издательстве «Наука» Российской академии наук.



Дандар Сангадиевич был талантливым педагогом и лектором, любимым многими поколениями студентов. Выпускники отмечают его исключительную доброту, интеллигентность и профессионализм.



Его ученики делятся в соцсетях:



«Очень жаль. Замечательный преподаватель и очень умный и приятный человек! Соболезную!»



«Помним! Скорбим! Человек с большой буквы! Замечательный преподаватель! Светлая память».





