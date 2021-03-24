В центре Улан-Удэ на всю ночь отключат холодную воду

Воду обещают включить в семь утра



В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по улице Борсоева, 77 в центральной части Улан-Удэ произойдёт отключение холодной воды. Подача холодного водоснабжения будет прекращена этой ночью, с полуночи и до 7-00.



Всю ночь без холодный воды будут потребители:



1. ул. Борсоева - 77, 58 (АвтоЛилер), 50, 89 (ООО Наран), 52, 52а (автосервис), 56(Монро Сервис), 56/2 (гостиница), 56/1 (Изумруд), 56к3 (автоцентр), 56Б (картинг-арена), 56к4 (гостиница), 97 аК2 (гостинииа), 97з (административное здание);



2. ул. Пристанская-13;



3. ул. Литейная-26К1 (административное здание), 26 (гостиница), 23а, 21, 17, 11, 9.

