Воду обещают включить в семь утра
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по улице Борсоева, 77 в центральной части Улан-Удэ произойдёт отключение холодной воды. Подача холодного водоснабжения будет прекращена этой ночью, с полуночи и до 7-00.
Всю ночь без холодный воды будут потребители:
1. ул. Борсоева - 77, 58 (АвтоЛилер), 50, 89 (ООО Наран), 52, 52а (автосервис), 56(Монро Сервис), 56/2 (гостиница), 56/1 (Изумруд), 56к3 (автоцентр), 56Б (картинг-арена), 56к4 (гостиница), 97 аК2 (гостинииа), 97з (административное здание);
2. ул. Пристанская-13;
3. ул. Литейная-26К1 (административное здание), 26 (гостиница), 23а, 21, 17, 11, 9.
В центре Улан-Удэ на всю ночь отключат холодную воду
Общество, Фото:
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